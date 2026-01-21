PSV heeft overwintering in de Champions League nog volledig in eigen hand. De koploper van de Eredivisie staat momenteel op plek 21, waar een plek bij de beste 24 volstaat voor de tussenronde van het toernooi. Er wachten nog twee lastige wedstrijden, waaronder die vanavond tegen Newcastle United. Lees hieronder op welke zender je naar die wedstrijd kunt kijken.

PSV kende tot dusverre een memorabele Champions League-campagne. De ploeg van trainer Peter Bosz werd gekoppeld aan enkele topteams Tegen het 'mindere' Union Sint-Gillis in de eerste speelronde moesten de punten dan ook worden gepakt, zo werd gedacht. Maar in eigen huis verloor PSV met 3-1. Daarna volgde gelijkspel op bezoek bij Bayer Leverkusen.

Vervolgens kwam een ongekende reeks, met onder meer waanzinnige overwinningen op topploegen Napoli (6-2) en Liverpool (4-1). Tussendoor speelde het nog op het nippertje gelijk bij Olympiakos. Na een nederlaag in eigen huis vlak voor de winterstop tegen Atlético Madrid (2-3) staat de ploeg op acht punten. Bijna genoeg voor overwintering, als we de dataspecialisten mogen geloven.

'Intensiteit' bij Newcastle United

Bosz verwacht een moeilijke wedstrijd. "De intensiteit waarmee ze spelen is enorm", zei hij over Newcastle. "Het wordt zwaarder dan de wedstrijd tegen Liverpool."

Zender Newcastle United - PSV

Newcastle United en PSV trappen woensdagavond om 21.00 uur af in St. James' Park. De wedstrijd is te zien op Ziggo Sport. De voorbeschouwing van het duel start om 19.50 uur. Mensen zonder Ziggo kunnen via Ziggo Sport Free gratis de wedstrijden van Nederlandse clubs kijken in de Champions League.

Dest en Saibari ontbreken

PSV moet het in Engeland stellen zonder sterkhouders Sergiño Dest en Ismael Saibari. Eerstgenoemde is niet fit genoeg, terwijl de Marokkaan geschorst is. Zondag verloor hij nog de finale van de Afrika Cup met zijn land. Landgenoot Anass Salah-Eddine is wel van de partij. "Hij moet het verwerken. Maar de beste manier om dat te doen is even lekker voetballen", zei Bosz.

