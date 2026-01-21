NEC-verdediger Jetro Willems beleefde zijn absolute hoogtepunten bij PSV en maakte furore in de Premier League, maar werd ook geconfronteerd met grote tegenslagen. In aanloop naar het Champions League-duel tussen PSV en Newcastle United kijkt Willems terug op twee clubs die zijn loopbaan hebben gevormd. "Ik heb geaccepteerd hoe het is gelopen", zegt de 31-jarige verdediger tegen Sportnieuws.nl.

In 2012 was Willems pas achttien jaar oud toen hij als jongste speler ooit op een EK stond. De jaren daarna groeide hij bij PSV uit tot een vaste waarde op linksback. Met zijn kenmerkende sleep en scherpe voorzetten kwam hij tot 12 doelpunten en 34 assists in zo’n tweehonderd wedstrijden. Vooral de samenwerking met Luuk de Jong bleek goud waard: voorzetten van Willems, doelpunten van De Jong. Na zijn vertrek uit Eindhoven leek ook het buitenlandse avontuur perfect uit te pakken.

Gecompliceerde kruisbandblessure

Bij Newcastle United, waar hij na twee seizoenen Eintracht Frankfurt belandde, vond Willems in de Premier League snel zijn draai. De linksback scoorde zelfs op Anfield tegen Liverpool en The Magpies wilden hem definitief vastleggen. Totdat het op 18 januari 2020 gruwelijk misging voor Willems in het duel met Chelsea.

"Het was meteen foute boel. Ik bleek een blessure te hebben die slechts 1 procent van de voetballers krijgt", vertelde Willems later in diverse media over zijn gecompliceerde kruisbandblessure. Artsen waren onverbiddelijk: topvoetbal leek uitgesloten. "Dat is allemaal geweest, ik kijk nu weer vooruit", zegt de NEC-verdediger nu. "Aan die periode wil ik eigenlijk ook niet meer denken."

Depressie voor Willems

De fysieke klap bleek slechts het begin. Jaren later gaf hij toe dat hij in een depressie belandde. Zelfs na zijn rentree bij Greuther Fürth voelde hij dat het mentaal nog niet goed zat. Na het seizoen 2021/2022 stopte hij zelfs volledig met voetballen. Pas toen hij afstand nam, keerde langzaam de liefde voor het spel terug. In de winter van 2022 tekende hij bij FC Groningen, ondanks de uitzichtloze positie op de ranglijst. Via Heracles en Castellon vond hij het plezier helemaal terug.

'Ik heb het geaccepteerd

Nu, bij NEC, is zijn rol bescheidener. Toch overheerst dankbaarheid. "Ik heb geaccepteerd hoe het is gelopen. Ik heb bijna alles meegemaakt in m'n carrière", doelt Willems onder meer op prijzen als de landstitels in Nederland met PSV en de bekerwinst met Eintracht Frankfurt. "Dat kunnen niet veel mensen zeggen, hè. En ik speel nog steeds in de Eredivisie, dus ik ben gewoon tevreden."

Bijzondere Champions League-avond

Woensdagavond wordt een bijzondere avond voor Willems, dan spelen PSV en Newcastle United tegen elkaar in de Champions League. Twee clubs waar Willems met plezier aan terugdenkt. "Ik ben een liefhebber van het spelletje, dus ik ga zeker kijken”, zegt hij. Over PSV is Willems lovend: "Het is gewoon de beste club van Nederland, maar zo voetballen ze al jaren. Ik denk tegenwoordig al niet meer: oh wauw, wat bijzonder", lacht hij.

Enorm kwaliteitsverschil

Ook Newcastle volgt hij nog altijd met interesse. "Ik heb er toch wel succes gehad, dus het is bijzonder en mooi dat deze twee clubs tegen elkaar staan. Het wordt een prachtige sfeer", zegt Willems over St. James' Park. "De hele beleving is gewoon héél mooi daar."

Toch waarschuwt hij voor het niveauverschil. "Het kwaliteitsverschil met de Eredivisie is zó groot. Engelse clubs kunnen bijvoorbeeld ook gewoon honderd miljoen euro uitgeven, dat maakt het ook één van de beste competities ter wereld." Maar kansloos? Zeker niet, vindt Willems. "Ze hebben toch ook gewonnen van Liverpool en Napoli? Dat kan het tegen Newcastle ook", stelt de verdediger van NEC. Dit was verhaal één van een uitgebreid interview. Vrijdag volgt een openhartig interview over zijn fitheid.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.