Een aantal topvoetballers verdedigden het rood-wit van PSV en maakten later kennis met de rauwe romantiek van St. James’ Park. Voor de één werd Newcastle United een opstap naar de wereldtop, voor de ander een pijnlijk hoofdstuk. Dit is het verhaal van alle ex-PSV’ers die het zwart-wit van 'The Magpies' droegen.

De meest directe en zonder twijfel spraakmakende overstap was die van Georginio Wijnaldum. In 2015 verruilde hij PSV voor Newcastle United, waar hij razendsnel uitgroeide tot publiekslieveling. Wijnaldum schreef geschiedenis door vier keer te scoren tegen Norwich City, een prestatie die hem een unieke plek in de Premier League-historie opleverde.

4 - Georginio Wijnaldum is the second Dutch player with four goals in a Premier League game, after Hasselbaink in 2000. Prolific. — OptaJohan (@OptaJohan) October 18, 2015

Hoewel Newcastle dat seizoen degradeerde, bleef Wijnaldums klasse niet onopgemerkt. Hij verdiende een toptransfer naar Liverpool, waar hij uitgroeide tot een onmisbare schakel in het elftal van Jürgen Klopp en de Champions League won. Newcastle bleek voor Wijnaldum geen eindstation, maar een tussenhalte richting de absolute wereldtop.

Jetro Willems

Ook Jetro Willems bewandelde uiteindelijk de route PSV–Newcastle, zij het via Duitsland. Na zijn periode bij Eintracht Frankfurt vond hij in de Premier League verrassend snel zijn draai. De linksback scoorde zelfs op Anfield tegen Liverpool en Newcastle wilde hem graag definitief vastleggen.

Totdat het op 18 januari 2020 gruwelijk misging tegen Chelsea. Willems liep een uiterst zeldzame en gecompliceerde kruisbandblessure op. "Slechts één procent van de voetballers krijgt deze blessure" vertelde hij later. Artsen vreesden zelfs voor het einde van zijn carrière. Inmiddels kijkt Willems weer vooruit en speelt hij bij NEC, maar zijn periode bij Newcastle zal altijd voelen als een gemiste kans.

Luuk de Jong

Voor Luuk de Jong werd Newcastle geen succesverhaal. In 2014 werd hij gehuurd door The Magpies, maar in twaalf Premier League-wedstrijden wist hij niet te scoren. Zijn naam belandde zelfs op plek 75 in de beruchte lijst van de Daily Mail met de honderd slechtste spitsen uit de Premier League-geschiedenis.

De Jong zelf plaatst daar kanttekeningen bij: "Echt? Terwijl ik maar twaalf wedstrijden heb gespeeld en niet eens allemaal in de basis stond? En ook nog eens niet op mijn eigen positie? Ach ja, zo gaat dat nu eenmaal in de voetbalwereld." Zijn korte Engelse avontuur verbleekte uiteindelijk bij zijn successen bij PSV, maar in Engeland is hij het etiket 'flop' nooit kwijtgeraakt.

Patrick Kluivert

Patrick Kluivert kwam in 2004 transfervrij naar Newcastle United vanuit FC Barcelona, nog vóór zijn periode bij PSV. Trainer Bobby Robson zag in hem zelfs de toekomstige opvolger van Newcastle-legende Alan Shearer. Die droom spatte al snel uiteen toen Robson werd ontslagen en Graeme Souness het roer overnam.

Blessures, wisselvallige vorm en een gebrek aan vertrouwen maakten zijn avontuur tot een teleurstelling. De Britse pers was meedogenloos: lezers van The Guardian verkozen 'Nightclub Patrick', een bijnaam die hij kreeg omdat 'alleen nachtclubs en bars hem zouden missen', tot een van de slechtste spelers van het seizoen. Newcastle werd een smet op een verder imposante carrière.

Patrick van Aanholt en Siem de Jong

Patrick van Aanholt speelde in het seizoen 2009/2010 zeven wedstrijden voor Newcastle United, dat toen actief was in de Championship. Hoewel zijn bijdrage beperkt bleef, werd hij wel kampioen met de club. Bij PSV kende Van Aanholt jaren later veel meer succes, met onder meer een landstitel, de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.

Hoewel Siem de Jong geen PSV’er was vóór zijn Newcastle-periode, hoort hij onlosmakelijk bij dit verhaal. De middenvelder vertrok van Ajax naar Newcastle United en leek aanvankelijk te slagen: in oefenduels droeg hij zelfs de aanvoerdersband. Blessures gooiden echter alles in de war. Eerst een dijbeenblessure, daarna een ingeklapte long. De Jong kwam nooit meer op zijn oude niveau en keerde teleurgesteld terug naar Nederland. Ajax had geen interesse, waarna hij bij PSV belandde en herenigd werd met broer Luuk de Jong.

Newcastle United - PSV

PSV kan woensdagavond een uiterst belangrijke stap zetten richting de tussenronde van de Champions League. Met een goed resultaat op St. James’ Park verzekeren de Eindhovenaren zich van een plek in de volgende ronde van het miljardenbal. De aftrap is om 21.00 uur (Nederlandse tijd).

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.