TV-gids: op deze zender kijk jij naar de return tussen Eintracht Frankfurt en Ajax in de Europa League

Ajax moet donderdagavond een minimale achterstand goed maken op bezoek bij Eintracht Frankfurt om door te stoten naar de kwartfinales van de Europa League. Vorige week verloren de Amsterdammers in eigen huis met 1-2. Wat kunnen ze in Duitsland? Lees hieronder op welke zender je kijkt naar de return tussen Frankfurt en Ajax.

Ajax staat fier bovenaan in de Eredivisie. Dat doet het mede door een solide defensie. Die is in Frankfurt ook gewenst, aangezien de Amsterdammers een achterstand goed hebben te maken. Vorige week opende Brian Brobbey de score, waarna de bezoekers het helemaal omdraaiden door goals van Hugo Larsson (assist van oud-PSV'er Mario Götze) en Ellyes Skhiri.

Personele problemen

In Frankfurt kan Ajax niet rekenen op Remko Pasveer, die tijdens het heenduel geblesseerd raakte. Gelukkig voor de Amsterdammers werkte de Europese voetbalbond UEFA mee door akkoord te gaan met de inschrijving van reservedoelman Matheus. Voorin is het de vraag of Brian Brobbey kan starten, hij viel afgelopen zondag uit met knieproblemen tegen PEC Zwolle (1-0 winst).

Goed nieuws voor Ajax: enige overgebleven spits reist tóch mee naar Eintracht Frankfurt Brian Brobbey viel in het duel met PEC Zwolle al na vijftien minuten geblesseerd uit en leek de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt te moeten missen. Ook de kraker tegen AZ zou nog onzeker zijn. Maar er is goed nieuws vanuit Amsterdam: Brobbey staat alweer op het trainingsveld en reist zelfs mee af naar Duitsland.

In aanloop naar de return was er wel goed nieuws, want Brobbey trainde mee waardoor hij wel bij de wedstrijdselectie zit. Dat geldt ook voor kersvers vader Davy Klaassen, die zondag met zijn vrouw een dochter verwelkomde: Cruz. Zijn aanwezigheid komt goed uit door de schorsing van aanvoerder Jordan Henderson, die een domme gele kaart pakte in de slotfase.

Zender Eintracht Frankfurt - Ajax in de Europa League

In tegenstelling tot vorige week speelt Ajax dit keer in het 'vroege' window. Dat betekent dat de ploeg van trainer Francesco Farioli al om 18.45 uur aan de bak moet. De wedstrijd is te zien op Ziggo Sport, waar ruim een uur voor de aftrap al de voorbeschouwing begint. AZ, de andere Nederlandse troef in de Europa League, komt later nog in actie. Zij verdedigen in Noord-Londen een 1-0 voorsprong tegen Tottenham Hotspur.

De winnaars van de duels tussen Frankfurt en Ajax en Tottenham Hotspur en AZ spelen in de kwartfinales tegen elkaar. Een Nederlands onderonsje is dus mogelijk.

