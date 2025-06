TV-gids: op deze zender kijk jij naar de wedstrijd tussen Nederland en Malta in de WK-kwalificatie

Nederland ontvangt dinsdag Malta in het stadion van FC Groningen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is met drie punten uit de eerste wedstrijd goed begonnen en tegen de nummer 169 van de FIFA-wereldranglijst wordt opnieuw de volle buit verwacht. Hieronder lees je op welke zender Nederland - Malta komt.

"In het eerste halfuur speelden we zaterdag goed tegen Finland", keek Koeman terug op een uitzege in Helsinki (0-2). "We kunnen best wat dingen beter doen. Daar hebben we over gesproken. Als bondscoach kan ik wisselen als ik denk dat spelers niet fris zijn. Maar ik zeg niet dat ik twijfel aan ze. Het zag er net op de training goed uit."

WK-kwalificatie wordt een makkie: waarom Nederland medicijnen tegen Oranjekoorts kan halen Nederland is met drie punten uitstekend gestart aan de WK-kwalificatie. Ronald Koeman heeft maar één doel en dat is eerste worden in de poule. Dat is Oranje aan hun stand verplicht, vindt hij. En daar heeft hij volkomen gelijk in. In alles zou het Nederlands elftal oppermachtig moeten zijn. Dit zijn de redenen waarom men in Nederland alvast medicijnen tegen Oranjekoorts mag halen.

Malta speelde zaterdag gelijk tegen Litouwen (0-0), na nederlagen tegen Finland (1-0) en Polen (2-0). Toch is de bondscoach op zijn hoede. "Malta heeft best wat technische spelers", zei Koeman. "Je moet ze goed onder druk zetten en geen tijd geven. Dan krijgen we kansen om het verschil te maken."

Stand van zaken

In de WK-kwalificatiegroep bezet Nederland momenteel de derde plaats met 3 punten uit één wedstrijd, met een doelsaldo van 2. De ploeg van Oranje heeft een sterke start gemaakt en kan met een overwinning verder klimmen op de ranglijst. Malta staat op de vijfde positie met slechts 1 punt uit drie wedstrijden en heeft nog geen doelpunt weten te maken. De eilandbewoners hebben het duidelijk moeilijk in deze kwalificatiegroep en zullen als grote underdog aan de aftrap verschijnen in deze confrontatie.

Zender Nederland - Malta

Het WK-kwalificatieduel begint dinsdagavond om 20.45 uur. Op NPO 3 wordt de wedstrijd uitgezonden. Daar begint om 20.20 uur de voorbeschouwing met oud-internationals Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk.

Geen onderlinge duels

Nederland speelde in 1995 voor het laatst tegen Malta. In dat jaar werd twee keer met 4-0 gewonnen. Alle zes ontmoetingen gingen naar Oranje, dat zelfs geen goal tegen kreeg. Daartegenover staan 28 goals. Toch spelen de Maltezen een belangrijke rol in de voetbalgeschiedenis van het Nederlands elftal.

Ronald Koeman kondigt flink wat veranderingen aan: dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Malta Nederland is de eerste wedstrijd van de WK-kwalificatie zonder kleerscheuren doorgekomen: één speler is niet beschikbaar omdat hij naar Jong Oranje gaat. Verder is iedereen fit, maar toch gaat Koeman het een en ander wijzigen tegen Malta. Hij wil 100% fitte spelers, waarbij hij geen rekening gaat houden met WK voor clubs.

Koeman miste namelijk als international het EK van 1984 omdat Malta zich liet wegspelen door Spanje (12-1). Teleurgestelde Nederlandse fans vermoedden destijds dat doelman John Bonello was omgekocht. Zijn zoon Henry verdedigt dinsdag het doel van Malta tegen Oranje. Koeman heeft geen trauma aan de monsternederlaag van Malta overgehouden. "Maar die keeper heeft wel dezelfde achternaam als toen", zei hij. "Laat ik verder maar even niets zeggen nu."

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.