Ronald Koeman kondigt flink wat veranderingen aan: dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Malta

Nederland is de eerste wedstrijd van de WK-kwalificatie zonder kleerscheuren doorgekomen: één speler is niet beschikbaar omdat hij naar Jong Oranje gaat. Verder is iedereen fit, maar toch gaat Koeman het een en ander wijzigen tegen Malta. Hij wil 100% fitte spelers, waarbij hij geen rekening gaat houden met WK voor clubs.

Dat Mark Flekken op doel gaat, dat wilde Ronald Koeman wel al door laten schemeren verder niet. Maar dat er wat gaat veranderen, dat is duidelijk. Oranje speelde niet slecht tegen Finland, maar zag toch de intensiteit omlaag gaan. Dat wil Ronald Koeman niet meer zien tegen Malta, dat liet hij weten op de persconferentie. Daarbij heeft de bondscoach met nog wat anders rekening te houden.

Oranje op rapport na eerste winst op weg naar WK: één onvoldoende tegen zeer matig Finland De eerste beproeving voor Ronald Koeman en Oranje zit erop richting het WK. Een echte beproeving werd het nooit, want Nederland won (0-2) enorm simpel van Finland. De lat waar Koeman over sprak, die tegen Spanje was gecreëerd, werd niet gehaald. Daar was de bondscoach wat knorrig over, maar het is wel te verklaren gezien wat Finland bracht. Wel was er één dissonant bij Oranje.

Snelle schorsingen

En dat zijn namelijk gele kaarten. In deze kwalificatiereeks ben je na twee gele kaarten al geschorst. Met een risicoloze wedstrijd tegen Malta kan Koeman daar zomaar rekening mee houden. De volgende tegenstander is namelijk Polen en dat is in deze groep waarschijnlijk de zwaarste steen om te verleggen. Tijjani Reijnders en Jan Paul van Hecke liepen tegen een gele kaart aan.

Maar om laatstgenoemde nou op de bank te zetten... Koeman liet al weten dat als hij niet zou spelen, dat niet door zijn spel komt. Hij werd in Finland gewisseld in de rust na een slechte eerste helft. In de woorden van de bondscoach schemerde toch een beetje door dat Van Hecke niet gaat starten. Dat kan alles te maken hebben met die gele kaart dus.

Ronald Koeman schrikt van naam op spelerslijst na pijnlijk moment in het verleden: 'Ik zal maar niks meer zeggen' Ronald Koeman treft als bondscoach van Nederland een land dat hem vroeger nog best pijn heeft gedaan: Malta. Door een bijzonder resultaat van Malta, werd voor de toen nog jonge Oranje-international zijn eerste eindtoernooi door de neus geboord. Een familie-lid van de hoofdrolspeler in dat verhaal, speelt dinsdag tegen Oranje. "Ik zal maar niks meer zeggen", besloot Koeman.

Tijjani Reijnders

De ander die een gele kaart heeft gekregen is Tijjani Reijnders, ook hij kan zomaar op de bank komen. Eens te meer omdat hij zondag ook nog eens heen en weer vloog naar Manchester voor een medische keuring bij City. Al gaf Koeman aan nooit na te denken over gevolgen van internationals bij de club. Hij gaat geen rekening houden met het WK voor clubs.

Nederlands elftal mist twee selectiespelers na wedstrijd tegen Finland: tien man werkt training af op Zeist De selectie van Oranje blijft een dag na de eerste WK-kwalificatie-overwinning tegen Finland over met 21 man. Jorrel Hato is overgeheveld naar Jong Oranje omdat Nathan Aké fit genoeg is. OokTijjani Reijnders is afwezig, hij is naar Manchester om de medische keuring te doen. Tien wisselspelers werken een volledige training af op Zeist.

Dan nog Nathan Aké. Hij had zijn eerste basisplaats binnen sinds 1 maart en speelde een uur, dat was de afspraak vertelde hij eerder tegen deze website. Hoe het verder zou gaan, durfde hij nog niet te zeggen. Maar hij zal waarschijnlijk vanaf de bank beginnen. Na een seizoen waarin hij zichzelf een paar keer opblies door te snel te hard te gaan, zal hij nu voorzichtiger zijn. Ook omdat het WK clubs nog goed als voorbereiding op het seizoen gebruikt kan worden.

Vermoedelijke opstelling Oranje

Flekken; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Kluivert; Frimpong, Memphis, Gakpo