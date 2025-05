TV-gids: zo kijk je live naar de halve finale tussen Inter en Barcelona in de Champions League

Inter en FC Barcelona gaan dinsdagavond bepalen wie de eerste finalist wordt van deze Champions League. Na de spectaculaire 3-3, met daarin een hoofdrol voor Denzel Dumfries, volgt nu de return in Milaan. In dit artikel lees je op welke zender de return tussen Inter en Barcelona komt.

Voor voetbalfans is het te hopen dat de tweede halve finale net zo'n spektakel oplevert als de heenwedstrijd. Toen nam Inter brutaal de leiding, mede dankzij Dumfries. Die gaf een assist op Marcus Thuram en scoorde daarna zelf met een omhaal. Uiteindelijk werd het mede dankzij een uitstekend spelende Lamine Yamal een gelijkspel.

De return staat onder leiding van de uitstekende Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak. De winnaar over het tweeluik treft in de finale Paris Saint-Germain of Arsenal. Daar eindigde het heenduel in 1-0 voor de Fransen.

Barcelona houdt hoop op treble

Barcelona moet winnen om de hoop op de treble in leven te houden. De ploeg van Frenkie de Jong won onlangs de Copa del Rey en staat bovenin in La Liga. Afgelopen weekend won Barça met 2-1 op bezoek bij laagvlieger Real Valladolid. In dat duel kregen veel reserves de kans om zich te laten gelden, maar moesten uiteindelijk de toppers van de bank komen om een resultaat te halen.

Bij Inter gaat het de laatste tijd een stuk wisselvalliger. Er werd zaterdag weliswaar moeizaam gewonnen van Hellas Verona (1-0), maar daarvoor volgden drie nederlagen en twee remises. Voor Inter zijn drie prijzen niet meer mogelijk. Ze werden onlangs uitgeschakeld in de Coppa Italia, maar doen nog wel mee om de titel in de Serie A. Het gat met koploper Napoli is drie punten.

Welke zender komt Inter - Barcelona?

De halve finale tussen Inter en Barcelona wordt woensdagavond om 21:00 uur live uitgezonden op Ziggo Sport 1. De voorbeschouwing op het topduel begint een uur eerder.

