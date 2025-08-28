De loting van de competitiefase van de Champions League is vanavond vanaf 18.00 uur live op televisie te zien. Vanwege de vernieuwde opzet zijn er ook dit jaar geen potten met balletjes, maar gaan alle 36 clubs in de computer van de UEFA en krijgt elke ploeg acht duels toegewezen: vier uit en vier thuis. Namens Nederland gaan Ajax en PSV hun tegenstanders kennen. Zo volg je de loting live.

Feyenoord had er als derde Nederlandse team bij kunnen komen, maar de ploeg van trainer Robin van Persie verloor al in de derde voorronde van het Turkse Fenerbahçe. Na een 2-1 zege in De Kuip was er van alles mogelijk, maar in Istanbul bleek de ploeg van trainer José Mourinho sterker, mede door enkele persoonlijke fouten van Feyenoorders. Daardoor is de opbrengst voor Nederland voor het zoveelste jaar twee clubs: Ajax en PSV.

Opzet Champions League

De kampioen en nummer 2 van vorig seizoen in de Eredivisie zitten allebei in pot 3 tijdens de loting, maar dat boeit eigenlijk helemaal niks. Elke club krijgt namelijk twee tegenstanders uit elke pot, dus ook uit de eigen. Ploegen uit hetzelfde land kunnen niet tegen elkaar loten in deze fase. De top-8 na acht duels gaat rechtstreeks naar de achtste finales. De nummers 9 tot en met 28 spelen een tussenronde tegen elkaar. De laatste acht ploegen zijn na de competitiefase uitgeschakeld en dalen ook niet meer af naar bijvoorbeeld de Europa League.

Hoe laat en op welke zender is de loting?

De UEFA bepaalt vanavond vanaf 18.00 uur welke wedstrijden er gespeeld gaan worden. Uit elke pot komen twee tegenstanders rollen voor Ajax en PSV, waarvan er tegen één thuis gespeeld wordt en tegen de ander uit. Ziggo Sport is de enige zender in Nederland die de loting live uitzendt. Voor klanten van Ziggo is de loting vanaf 17.30 uur live te zien op het gratis kanaal 14. Mensen zonder Ziggo dienen via een (gratis) livestream te kijken. Daarvoor moet een account worden aangemaakt. Via die weg zijn ook alle duels van de Nederlandse clubs in Europa te zien.

Wytse van der Goot en Frank de Boer

Presentator Wytse van der Goot en Frank de Boer kijken het eerste half uur vooruit op de loting. De Boer is onder meer oud-trainer van Ajax, Internazionale en het Nederlands elftal. Vanaf 18.00 uur wordt er geschakeld naar Monaco, waar de UEFA de loting verricht. Direct na de loting, om 19.15 uur, verplaatst de uitzending zich naar De Galgenwaard en het AFAS Stadion, voor de voorbeschouwingen op de wedstrijden FC Utrecht-Zrinjski Mostar en AZ-Levski Sofia.

