TV-gids: zo kijk je live naar Real Madrid - Arsenal in de Champions League

Op woensdagavond moet Real Madrid de gigantische achterstand op Arsenal goedmaken in de return van de kwartfinales van de Champions League. Lukt dat ze niet, dan wordt de meest recente winnaar van de competitie vroegtijdig uitgeschakeld. In dit artikel vind je de belangrijkste informatie over de wedstrijd.

Real Madrid neemt het op woensdag 16 april 2025 om 21:00 in het Estadio Santiago Bernabeu op tegen Arsenal in de kwartfinales van de Champions League. De wedstrijd staat onder leiding van de Franse arbiter Francois Letexier.

Vorige ontmoeting

In de heenwedstrijd walste Arsenal over de Madrilenen heen. Na een uur spelen scoorde Declan Rice voor Arsenal door een prachtige vrije trap van grote afstand binnen te knallen. Enkele minuten later scoorde Rice nog een vrije trap. Deze was nog mooier dan de eerste. Hij plaatste de bal perfect in de kruising, buiten het bereik van doelman Thibaut Courtois. Uiteindelijk zette Mikel Merino de 3-0 op het scorebord. Dit was ook de eindstand.

Recente vorm Real Madrid

Real Madrid strijdt in La Liga nog volop voor het kampioenschap, al hebben ze wel een achterstand goed te maken. Met nog zeven wedstrijden te gaan, hebben Los Blancos, die momenteel tweede staan, vier punten minder dan koploper FC Barcelona. Van de laatste vijf competitiewedstrijden heeft Madrid er vier gewonnen. Van Valencia werd in eigen huis met 1-2 verloren.

Recente vorm Arsenal

Arsenal staat momenteel tweede in de Premier League, maar het kampioenschap lijkt er niet meer in te zitten. Koploper Liverpool heeft met nog zes wedstrijden te gaan een voorsprong van dertien punten. Van de laatste vijf competitiewedstrijden speelden de Londenaren er drie gelijk. Twee werden er gewonnen.

Selectie Real Madrid

Bij Real Madrid zijn vier spelers geblesseerd. Andriy Lunin, Ferland Mendy, Dani Carvajal en Eder Militao nemen alle vier plaats in de ziekenboeg. Eduardo Camavinga is geschorst door zijn rode kaart in de heenwedstrijd. Belangrijke spelers om op te letten zijn Kylian Mbappe, Jude Bellingham en Vinicius Jr.

Selectie Arsenal

De ziekenboeg van Arsenal is flink gevuld. Spelers als Gabriel, Riccardo Calafiori, Takehiro Tomiyasu, Jorginho, Gabriel Jesus en Kai Havertz zijn geblesseerd. Ben White en Thomas Partey zijn nog een twijfelgeval. Spelers om op te letten zijn Martin Ødegaard, Bukayo Saka en Declan Rice. Nederlander Jurriën Timber start vermoedelijk in de basis.

Waar te zien?

Real Madrid - Arsenal start op woensdag 16 april om 21:00. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport 1.

