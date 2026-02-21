Gianluca Prestianni heeft volgens de Amerikaanse tak van ESPN bewijs aangeleverd bij de UEFA dat hij Vinicius Jr. niet ractistisch heeft bejegend. Er ontstond dinsdag een grote rel omdat hij de Braziliaan van Real Madrid uitgescholden zou hebben met racistische woorden, dat weerlegt hij. Maar wat hij wel gezegd zou hebben levert hem evengoed een straf op, weet ESPN.

De UEFA stelde dinsdag gelijk een onderzoek in naar het incident tussen Gianluca Prestianni en Vinicius Jr. De Argentijn van Benfica zei wat tegen de Braziliaan terwijl hij zijn shirt voor zijn mond hield. De Braziliaan ging samen met andere teamgenoten direct naar de scheidsrechter toe, omdat hij racistisch bejegend zou zijn. Het Spaanse woord mono zou hij verstaan hebben. Dat betekent 'aap'.

Ander scheldwoord

Nou vertellen bronnen aan ESPN dat de Argentijn bewijs heeft geleverd dat hij wat anders heeft gezegd. Hij zou een homofobische uitspraak gedaan hebben namelijk Maricon. Dat is in het Spaans een anti- LGBTQ-uitspraak. Real Madrid-speler Aurélien Tchouaméni vertelde na de wedstrijd ook dat de Argentijn dat als argument gaf.

Real Madrid zou aan hun kant ook al een dossier met bewijs hebben verzameld. Ook dat is de kant van de UEFA op gegaan. Kylian Mbappé, die in de buurt stond, schaart zich achter zijn ploeggenoot Vinicius Jr. Hij vertelde zelfs dat er Benfica-spelers waren die het zouden hebben gehoord.

Racisme uitbannen

Real Madrid-trainer Álvaro Arbeloa gooide er vrijdag nog een schepje bovenop. Op de persconferentie riep hij op tot het straffen van Prestianni om een keerpunt te krijgen in het gevecht tegen racisme in het voetbal.

Hoe dan ook bestraft

Met het statement van Prestianni zou hij hoogstwaarschijnlijk alsnog een straf krijgen. ESPN dook in de reglementen van de UEFA en zag in artikel 14 staan dat hij hoe dan ook een straf krijgt. De straf voor zowel racisme als anti- LGBTQ-uitspraken worden hetzelfde bestraft. Vrij vertaald staat er: "Een ieder die een ander persoon of groep om welke reden dan ook, van huidskleur, religie, geslacht of seksuele geaardheid, loopt risico op een schorsing."

Het is dus afwachten wat het uitsluitsel van de UEFA gaat worden. Aanstaande woensdag volgt alweer de return van deze beladen wedstrijd in Madrid.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.