Veel topsporters zitten tijdens hun actieve loopbaan in een strak keurslijf en het blijkt niet iedereen gegeven dat ook op latere leeftijd nog vol te houden. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As begrijpen daar helemaal niets van en dat steken ze niet onder stoelen of banken.

"Ik blijf me er over verbazen dat heel veel oud-sporters zó uitdijen", aldus Van As, nadat ze het in de Sportnieuws.nl-podcast eerder met haar oud-ploeggenote Hoog had over de blessures die veel sporters aan hun carrière overhouden. Ook Hoog snapt weinig van de extra kilo's: “Dat vind ik niet normaal.”

'Dan laat je alles varen'

“Ik zat er over na te denken van de week", aldus Van As. "En ik dacht: mijn god…” Hoog plaatst wel een kleine kanttekening: “Ik begrijp dat als je eerst tien keer in de week traint en dan in één keer in een soort gat komt na je topsportcarrière. Dan ga je misschien hooguit twee of drie keer trainen. Ik begrijp dat je lichaam daar echt even aan moet wennen."

"Maar dit is toch gewoon wat ze allemaal wel niet naar binnen werken?", gaat Hoog verder. "Dat heeft toch gewoon niet eens met sporten te maken? Dit heeft gewoon alles met voeding te maken, toch? En dat begrijp ik dan niet. Dan ben je zo gedisciplineerd... Je moet als topsporter gedisciplineerd zijn of je hebt echt exceptioneel talent. Maar dan nog haal je er niet alles uit en negen van de tien topsporters zijn super gedisciplineerd. En dan stopt de topsport en dan laat je alles varen. Dat begrijp ik niet. Je houdt toch die discipline en dat fanatisme om in ieder geval een beetje fit te zijn?”

Van As denkt dat het voor sommige oud-topsporters een flinke opgave is geweest om fit te moeten blijven tijdens hun loopbaan en dat het een opluchting is om die druk niet meer te voelen. "Dat het er niet van nature in zit. Dat ze het gevoel hebben eindelijk te kunnen doen waar ze zelf zin in hebben: vreten wat ik zelf wil en bewegen wanneer ik zelf wil. Weet je wel?”

Hoog: “Ik begrijp dat je dat even voelt, dat je dat wil. Toen we stopten, gingen we ook veel vaker wijn drinken of de kroeg in of weet ik veel. Maar op een gegeven moment ben je daar toch klaar mee?” Van As: “Als je dan in de spiegel kijkt en denkt van wow, wacht even, eerst zag ik er zo uit. Goed lichaam en nu zo...”

Hoog en Van As zijn het er over eens dat het niet gezond is om veel aan te komen na een actief leven. Hoog: “Niet gezond en niet aantrekkelijk. En ik vind het gewoon gek.”

Oud-voetballers

“Zie je het bij mannen meer dan bij vrouwen?”, vraagt Van As zich af. Hoog: “Ja, je ziet het natuurlijk gewoon veel bij oud-voetballers die nu nog veel in beeld zijn. Ja toch?" Dat bevestigt Van As.

Er valt Hoog wel iets bijzonders op: “Maar bij die oudere generatie zie je het niet. Dus als je kijkt naar die generatie van Van Basten. Die zijn allemaal super verzorgd. Frank de Boer, Ronald de Boer, Van Basten, Gullit die zijn allemaal super sportief gebleven. Nou ja, ik denk ook gedisciplineerd. En dan die generatie erna, die zijn allemaal…”

Van As: “Ja, het is gewoon zonde. Het is zo leuk om naar die gasten te kijken met altijd leuke grappen en grollen enzo. Maar dan denk ik: kom op, let's go!”

Luister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As de sportweek voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering gaat het onder meer over de opmerkelijke uitspraken van stervoetballer Cristiano Ronaldo, het verbluffende wereldrecord van Femke Kok én de chaos rondom de Nederlandse ploegenachtervolging. Luister hieronder of via je favoriete podcastapp!