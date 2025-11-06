FC Utrecht-doelman Vasilios Barkas kijkt met gemengde gevoelens terug op het treffen met FC Porto. De Domstedelingen pakten een knap punt tegen de Europese grootmacht, maar de Griekse sluitpost moest in de slotfase het veld ruimen wegens een vermeende kopstoot. "Hij had juist geel moeten hebben", stelt Barkas.

Barkas staat bekend als een koele kikker, die zich niet gemakkelijk van zijn stuk laat brengen. Toch werkte hij zichzelf in de nesten door na de treffer van FC Porto bewust de bal vast te houden om tijd te rekken. Volgens de Griek was er echter niets aan de hand.

"Wat er gebeurde? Om eerlijk te zijn niets bijzonders", reageert Barkas bij Ziggo Sport. "Hij (Veiga, red.) kwam naar mij toe en probeerde me te provoceren. Hij kwam te dichtbij en ik duwde hem weg. That's it. Wat ik dacht? Wat doe je nou?"

'Ik hoop dat hij niet naar het ziekenhuis is'

Barkas was zichtbaar geïrriteerd door het toneelspel van de Portugese tegenstander. "Ik dacht dat hij geel zou krijgen, maar toen zag ik de rode kaart. Dat verraste me enorm. Hij had geel moeten krijgen. Ik hoop dat die jongen oké is en niet naar het ziekenhuis is", zegt hij vol sarcasme.

Tóch trekt hij het boetekleed aan. "Het was geen rood, maar ik wil toch sorry zeggen tegen de supporters en mijn ploeggenoten. Ik liet ze met tien achter. Gelukkig deden Michael Brouwer en de andere jongens het fantastisch, maar voor mij is het heel teleurstellend", besluit hij.

Geen bijval van oud-topscheids

De Griekse sluitpost krijgt echter geen bijval van oud-topscheidsrechter Dick Jol. "Geweldadig gedrag, ongeacht je je tegenstander raakt of niet. Dit is sinds jaar en dag de regel. Het is ernstig gemeenspel en dus een goede beslissing van de Schotse scheidsrechter", stelt Jol resoluut.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.