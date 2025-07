Sportmarketeer Chris Woerts en advocaat Job Knoester kwamen bij talkshow De Oranjezomer met stevige kritiek op de grove salarissen en premies voor de Oranje Leeuwinnen. Tegenover Sportnieuws.nl vertelt René Roord, vader van Jill én technisch manager bij FC Twente, dat hij de discussie rondom gelijke salarissen niet begrijpt. "Misschien als wij bij een thuiswedstrijd ook dertigduizend mensen hebben…"

Sportmarkteer Woerts merkte op dat de Oranje Leeuwinnen inmiddels al hetzelfde betaald krijgen als hun mannelijke collega’s, puur vanuit 'de inclusiviteitsgedachte'. "De salariëring is gelijkgesteld, zo’n 4000 euro per wedstrijd", aldus Woerts, die niet te spreken was over het niveau van de eerste duels op het EK voetbal voor vrouwen: "Het is geen niveau", zei hij. Advocaat Job Knoester deed er nog een schepje bovenop. "Dat is toch belachelijk veel geld voor amateurniveau?"

Marktwerking bepaalt salaris

Sportnieuws.nl legde Roord de vraag voor hoe hij naar de nieuwe dicussie over gelijke salariëring heeft gekeken. "Het vrouwenvoetbal is ook voetbal, maar het is een aparte tak van sport. Hoezo moet je het salaris gelijk trekken? De marktwerking is er niet naar dat de voetbalsters op dezelfde manier gehonoreerd kunnen worden als de mannen…", zegt hij resoluut.

Roord benadrukt dat de gelijke salarissen simpelweg niet opgaan zolang de publieke belangstelling en opbrengsten achterblijven. "Misschien op het moment dat wij bij een thuiswedstrijd ook dertigduizend mensen hebben, maar dat is nog héél ver weg. Ik vind gelijke salarissen en premies nu helemaal niet aan de orde", besluit de technisch manager van FC Twente.

Goede ontwikkelingen in vrouwenvoetbal

De huidig technisch manager van FC Twenete is lovend over de ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal en roept ook op om 'juist de zegeningen te tellen'. "Het gaat al enorm vooruit én de speelsters krijgen het steeds beter voor elkaar." Volgens hem zijn de arbeidsvoorwaarden voor voetbalsters de afgelopen jaren fors verbeterd. "Ze beschikken inmiddels over een goede cao en betere faciliteiten. Daar moeten we blij mee zijn."

