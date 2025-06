De vader en zaakwaarnemer van Neymar Jr heeft gereageerd na kritiek op zijn zoon. Er werd gespeculeerd dat de 33-jarige meer waarde hecht aan het uitgaansleven dan aan zijn voetbalcarrière. Daar is volgens zijn vader niets van waar.

Volgens Neymar senior is de aanvaller van Santos heel professioneel op het veld. Dat onthult hij in een interview met L'Équipe. Zijn zoon kreeg veel kritiek vanwege zijn feesten en actieve nachtleven. Hij is vaak geblesseerd en daardoor werd er gespeculeerd dat het gedrag van Neymar daarmee te maken zou hebben.

Zijn vader weet dat Neymar Jr een eigenzinnige persoonlijkheid heeft, maar ontkracht dat dat een negatieve invloed heeft op zijn voetbalprestaties. "Op het veld, tijdens trainingen, is hij onberispelijk. Maar het ís Neymar. En dat brengt een heel pakket met zich mee", lacht hij.

Uitgaan met vrouwen

"Mensen moeten niet denken dat het elke avond carnaval is", zegt de Braziliaan. "Op het veld is hij een professional. Daarbuiten is het zijn leven. Hij gaat uit als hij vakantie heeft of vrij is. Zijn blessures kwamen niet doordat hij met vrouwen uitging. Denken jullie dat hij zijn kruisband scheurde omdat hij aan het pokeren was?", vroeg hij zich af.

"Het is onmogelijk voor een topsporter om blessures volledig te vermijden. Op dit moment gaat het goed met hem, hij heeft zijn mentale evenwicht en fysieke vorm teruggevonden. Hij mist nog een beetje snelheid, maar dat hoort bij het herstelproces", voegde hij eraan toe.

De voormalig superster van FC Barcelona moest vorig jaar vertrekken bij Al-Hilal uit Saoedi-Arabië vanwege aanhoudend blessureleed. Hij speelde slechts zeven wedstrijden voor de club. Daarna keerde hij terug naar zijn jeugdclub Santos in de Braziliaanse competitie.

Interesse van topclubs

Toch is de voetballer nog niet over the hill, zegt Neymar senior. Er is zelfs nog belangstelling vanuit grote clubs, "Ik zie echte interesse. Deze week gaan we naar Miami om met een aantal clubs te praten. We moeten luisteren en de volgende stappen bepalen. Europese teams die in de Champions League spelen, tonen ook interesse."

Het Braziliaanse nationale team, met het WK 2026 in het vizier, kwam ook ter sprake: "Alles is mogelijk. Het team heeft charisma. Ik zie Neymar wel samenspelen met Vinícius, Rodrygo en Raphinha"