Mounir Nasraoui, de vader van Lamine Yamal, staat opnieuw in de schijnwerpers. Zo sprak hij zich uit over zijn financiële situatie met betrekking tot zijn zoon. "Er zijn veel mensen die onzin uitkramen."

Nasraoui, de vader van toptalent Lamine Yamal, heeft openhartig gesproken over zijn financiële situatie. Hij onthult dat het hem niet stoort dat zijn zoon hem financieel onderhoudt. Sterker nog, de vader van de jonge voetbalster werkt nog steeds hard. Zo verzamelt hij kartonnen dozen in Barcelona en verkoopt deze voor acht cent per kilo.

'De jeugd wil niet werken'

De 36-jarige vader voegde eraan toe dat hij zich nog steeds capabel voelt om te werken en absoluut niet wil dat zijn zoon hem naar een bejaardentehuis stuurt. Deze opmerkelijke uitspraken van de relatief jonge vader hebben veel stof doen opwaaien en leiden tot een levendige discussie.

Zo verafschuwt Nasraoui de werkethiek van de jeugd van tegenwoordig tijdens een livestream op zijn Instagram. “Als ik nu door de straten loop en ik haat het om dit te zeggen, zocht ik vroeger werk in de bouw, maar er was niets te vinden. Nu, als je werk zoekt, krijg je het ook. Maar de jeugd wil niet werken. We moeten hen aanmoedigen om te werken en iets van zichzelf te maken, om moeite te doen. Ze zullen verdienen, hun tijd om te verdienen komt nog. Maar als ze stilzitten, verspillen ze al hun tijd”, klaagt hij.

'Er zijn veel mensen die onzin uitkramen'

Zo is hij trots dat hij nog steeds werkt, ondanks de financiële steun van zijn zoon. “Er zijn veel mensen die onzin uitkramen. Bijvoorbeeld: waarom werk ik niet, waarom leef ik van mijn zoon. Nou, ja, lieve mensen. Dank je wel, mijn zoon, ik zal je altijd dankbaar zijn. Ik zal van jou leven. Mijn zoon hoeft me niet naar een bejaardentehuis te sturen, ik kan nog steeds werken. Ik verzamel al het karton in Barcelona en verkoop het voor acht cent per kilo”, aldus Nasraoui.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.