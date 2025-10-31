Bij FC Barcelona maken ze zich stilaan zorgen om Lamine Yamal. Het achttienjarige wonderkind voelde tijdens El Clásico opnieuw pijn en lijkt niet helemaal topfit. Volgens Spaanse media zou er meer aan de hand kunnen zijn dan op het eerste gezicht lijkt en dat baart de club grote zorgen.

De jonge vleugelaanvaller, die dit seizoen al uitblinkt met doelpunten en assists, zou kampen met pubalgie: een blessure in het gebied rond het schaambeen die zorgt voor aanhoudende liespijn. Spaanse krant Sport schrijft dat de medische staf van Barça vreest dat de klachten chronisch kunnen worden. Yamal miste eerder dit seizoen al vijf wedstrijden door dezelfde problemen en moest ook tijdens de nederlaag tegen Real Madrid zichtbaar op zijn tanden bijten.

Yamal kampt met complexe blessure

De aandoening is geen gewone spierblessure, maar een ingewikkeld samenspel van overbelaste spieren, pezen en gewrichten in de onderbuik. "Een pubalgie is geen spierblessure die vanzelf geneest", legt fysiotherapeut Lluís Puig uit aan Sport. "De pijn ontstaat op het punt waar verschillende spiergroepen samenkomen in het schaambeen. Dat maakt het herstel traag en onvoorspelbaar."

Volgens Puig kan de blessure bij jonge spelers te maken hebben met hun snelle lichamelijke ontwikkeling. "Tijdens de groei verandert de lichaamshouding, en sommige spiergroepen kunnen dat niet altijd bijbenen. Het is iets waar je mee moet leren leven, niet iets dat je even laat behandelen en dan verdwijnt."

Ook Messi worstelde ooit met dezelfde pijn

De blessure komt in Barcelona niet uit de lucht vallen. Clubicoon Lionel Messi kampte in zijn beginjaren met een vergelijkbare aandoening. Ook hij kon destijds niet pijnvrij trainen en moest zijn belasting zorgvuldig doseren. "Pubalgie is een ingewikkeld probleem", vertelde Messi in het verleden. "Ik heb er al een tijdje last van, ik train minder en kan niet alle wedstrijden spelen. Het is iets wat je onder controle moet houden."

Bij Barcelona houden ze de situatie nauwlettend in de gaten. De medische staf benadrukt dat Yamal niet ernstig geblesseerd is, maar dat er voorzichtig moet worden omgegaan met zijn speeltijd. Volledige rust is volgens de specialisten geen optie: pubalgie verdwijnt niet vanzelf, en het lichaam heeft juist regelmatige, goed opgebouwde belasting nodig om sterker te worden.

Barça probeert Yamal zorgvuldig te managen

Ondanks de pijn blijft Yamal van grote waarde voor de ploeg van Hansi Flick. De jonge Spanjaard scoorde dit seizoen al in de Champions League en leverde meerdere assists in LaLiga. Toch viel tijdens El Clásico op dat hij zijn gebruikelijke explosiviteit mist. Zijn dribbels waren minder scherp, zijn versnellingen iets voorzichtiger — een teken dat de klachten hun tol beginnen te eisen.

Bij Barça hopen ze dat de blessure onder controle blijft, maar weten ze dat het een kwestie van managen wordt. Yamal zal moeten leren omgaan met de belasting, terwijl de medische staf probeert te voorkomen dat de pijn verergert. Het wonderkind mag dan pas achttien zijn, maar krijgt nu al te maken met de fysieke uitdagingen die normaal pas veel later in een carrière opduiken.

