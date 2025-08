Oliver Antman groeide in korte tijd uit van bekerwinnaar tot Eredivisie-uitblinker. De Fin van Go Ahead Eagles verdiende een mooie transfer naar Rangers in Schotland en liet zich bij zijn debuut meteen zien. Op Champions League-niveau, letterlijk en figuurlijk.

Antman heeft een succesvol debuut beleefd bij Rangers FC. Een dag nadat de transfer van de 23-jarige Fin van Go Ahead Eagles definitief was afgerond, won hij met zijn nieuwe werkgever in de derde voorronde van de Champions League van het Tsjechische Viktoria Plzen: 3-0. De return is volgende week dinsdag. De winnaar plaatst zich voor de play-offs.

Assist

Antman, voor wie Go Ahead Eagles een recordbedrag van 6 miljoen euro ontving, stond direct in het basiselftal. De rechtsbuiten gaf kort na rust de voorzet waaruit Djeidi Gassama de 3-0 binnen kon koppen. Antman werd in de 85e minuut gewisseld. Het werd een publiekswissel, want de fans in Glasgow klapten hun handen stuk. Hij kreeg ook een knuffel van zijn nieuwe trainer.

Geen gedroomd afscheid

Door de op handen zijnde transfer kreeg Antman niet zijn gehoopte afscheid van de ploeg uit Deventer waar hij wellicht op gehoopt had. Go Ahead Eagles speelde in Eindhoven tegen landskampioen PSV om de Johan Cruijff Schaal, maar Antman mocht niet meedoen omdat hij bezig was met de transfer naar Schotland. Hij zag 'oude' ploeg brutaal op voorsprong komen, maar in de slotfase alsnog verliezen.

Opvallende resultaten in Champions League

Antman zorgde met zijn assist voor Rangers ervoor dat de Schotse topclub de enige thuisploeg was die in de derde voorronde van de Champions League won. Het Cypriotische Pafos verraste Dinamo Kiev en boekte een 1-0 uitzege. Op het Turks-Griekse eiland kan de ploeg van de Nederlander Derrick Luckassen (30) de laatste voorronde volgende week bereiken. Malmö - FC Kopenhagen eindigde in 0-0 enQarabag won op bezoek bij Shkendija in Macedonië met 1-0.

Feyenoord

Feyenoord komt woensdagavond in actie in dezelfde voorronde als Rangers. De Rotterdammers ontvangen het Fenerbahçe van toptrainer José Mourinho. De Portugees barstte dinsdag in Rotterdam in huilen uit na een vraag van een Nederlandse journalist.