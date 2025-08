José Mourinho is in Rotterdam om woensdag zijn ploeg Fenerbahçe proberen langs Feyenoord te leiden in de derde voorronde van de Champions League. Maar de Portugese toptrainer had in De Kuip wel andere dingen aan zijn hoofd dan voetbal. Hij werd, net als veel landgenoten, opgeschrikt door het plotseling overlijden van Jorge Costa. Mourinho maakte van hem zijn aanvoerder bij FC Porto, waarmee ze de Champions League wonnen.

De Nederlandse journalist Joep Schreuder van de NOS was degene die de vraag over het overlijden van Costa stelde. De voormalig verdediger overleed op 53-jarige leeftijd, vermoedelijk aan een hartstilstand op het trainingscomplex van FC Porto. Meteen barst Mourinho in tranen uit en kan hij nauwelijks antwoord geven op de vraag van Schreuder wat hem verdrietig maakt over de plotselinge dood van de voormalig verdediger.

'Onderdeel van mijn geschiedenis'

Na een paar keer kuchen, spreekt Mourinho ontroerende woorden. "Hij is een onderdeel van mijn geschiedenis, dat nu wegvalt", brengt hij stamelend uit. Vervolgens haalt Schreuder een anekdote van de Portugees aan, waarin hij Costa al eens speciaal omschreef. "Hij was geen aanvoerder, hij was een leider", kaatste hij terug naar de geëmotioneerde Mourinho. Die haakte daar maar wat graag op in om zijn tranen te proberen te bedwingen.

'Dat is perfectie voor een trainer'

"Je hebt aanvoerders en je hebt leiders. Maar soms gaat het niet om de armband die daarbij hoort, maar om waar je voor staat. En Jorge was iemand die de rotzooi opruimde, zoals ik dat noemde, en de coach zijn werk als coach liet doen." Hij zorgde ervoor dat Mourinho als trainer niet de leider van de kleedkamer hoefde te zijn. "Dat is perfectie voor een trainer als een aanvoerder zoiets doet. Ik ben heel erg verdrietig. Laten we voetbal even vergeten en ons richten op Jorge."

'Daarna ga ik pas huilen'

Hij staat ook stil bij het gezin dat Costa achterlaat met zijn overlijden. "Ik ontmoette zijn kinderen toen ze nog klein waren, nu zijn het grote mannen. Ik ben verdrietig, maar ik ben hier ook op de persconferentie omdat hij zou zeggen: 'Kom op, doe je persconferentie. Speel de wedstrijd morgen meneer, en win. En vergeet mij'. Dat zou Jorge gezegd hebben en dat doe ik dus ook. Ik doe vandaag en morgen mijn werk, daarna ga ik pas huilen", sloot Mourinho het zware onderwerp af.

'Prachtig stadion'

Mourinho schat de kansen van Feyenoord en zijn Fenerbahçe om de play-offs van de Champions League te halen even hoog in. "Het is fifty-fifty. Niet meer en niet minder. Ik zie geen favoriet", zei de Portugese coach. "Het is prachtig om in dit stadion te mogen spelen. Dat vond ik al zo toen ik hier in 1997 met Barcelona de finale van de Europa Cup II tegen Paris Saint-Germain speelde. En dat zal nu weer zo zijn."

Complimenten voor Van Persie

Mourinho prees het Feyenoord van zijn collega Robin van Persie. "Ze zijn er goed in spelers te verkopen en weten daar weer steeds goede vervangers voor te halen", stelde Mourinho, die Feyenoord intensief heeft gevolgd. "Ze vangen het vertrek van Dávid Hancko en Igor Paixão gelijk weer op. Dat is knap. Ik wens Van Persie het beste. Niet op woensdag in Rotterdam. Niet volgende week in Istanbul. Maar verder wel."