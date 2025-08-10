De transfer van Raul Moro naar Ajax zorgde de afgelopen maanden voor de nodige aandacht. Inmiddels is hij officieel Ajacied en heeft hij de voorbereiding met de club meegedraaid. Zondag lijkt hij zijn Eredivisiedebuut te gaan maken. Genoeg reden dus voor de Spaanse familie Moro om naar onze hoofdstad af te reizen.

Mariona Baena, de vriendin van Moro, deelde zaterdag op Instagram enkele stories waarop te zien was dat de hele familie vanuit Spanje was overgevlogen. Zij zijn in de hoofdstad om live getuige te zijn van Moro’s Ajax-debuut. Zondagmiddag speelt hij met de Amsterdamse club in eigen huis tegen Telstar.

Samen met de Ajacied genoot de familie van een dag in de stad. Ze poseerden voor een groepsfoto aan de gracht en genoten later van een portie poffertjes.

Presentatie

Er was veel te doen om de buitenspeler, die eigenlijk al afgelopen winter naar Ajax had moeten komen. Uiteindelijk werd Moro in juli gepresenteerd in de Johan Cruijff Arena. Hij tekende een contract dat hem tot de zomer van 2030 aan Amsterdam bindt. De Spaanse jeugdinternational kwam over van Real Valladolid, waar hij vorig seizoen in 34 wedstrijden vijf keer scoorde en zes assists gaf. Moro draagt rugnummer 7 bij Ajax, en kostte naar verluid zo'n elf miljoen euro.

Blij

De Spanjaard was erg blij tijdens de presentatie. "Ik heb lang naar deze dag uitgekeken. Ik kom bij een club met een rijke geschiedenis, een club van naam in Europa", zo vertelde hij. "Ik denk dat dit de ideale plek is om me te ontwikkelen als voetballer. Een club met jonge spelers en veel potentie. Ik had nul twijfels."

Ook technisch directeur Alex Kroes sprak mooie woorden tijdens de presentatie van de Spanjaard. "Het is geen geheim dat wij al langere tijd gecharmeerd zijn van deze speler en wij staan ook al langer met hem in contact. Wij zijn daarom erg blij dat we Raúl nu officieel in Amsterdam hebben kunnen verwelkomen", zo vertelde hij destijds.

Competitiestart

Zondagmiddag om 14.30 uur trapt Ajax het Eredivisieseizoen af met een thuiswedstrijd tegen Telstar. Het duel markeert niet alleen het debuut van Moro, maar ook de terugkeer van Telstar in de Eredivisie na 47 jaar op het tweede niveau.

