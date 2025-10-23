Remko Pasveer kreeg woensdag zijn eerste minuten van het seizoen bij Ajax, maar kwam van een koude kermis thuis. De keeper kreeg vijf doelpunten om zijn oren van Chelsea. Een dag later spreekt hij met De Telegraaf, waarin het ook gaat over de toekomst van trainer John Heitinga.

Pasveer stond voor het grote publiek 'opeens' onder de lat in de Champions League, maar de 41-jarige doelman wist het zelf al sinds afgelopen vrijdag. Het is voor hem nu nog niet duidelijk of hij komende zondag tegen FC Twente ook keept. Trainer Heitinga gaat daar de komende dagen nog over nadenken.

Het zouden zomaar de laatste weken kunnen zijn van Heitinga, die even oud is als Pasveer. Onlangs nam technisch directeur Alex Kroes het in een interview met Ajax Life nog uitgebreid voor hem op. Hij zou pas nadenken over een ontslag als de hele Johan Cruijff ArenA daar om zou roepen.

'Dat doet wel wat met je'

Op Stamford Bridge riepen de bezoekende supporters al 'Johnny, rot op', na de veelbesproken wissel van Oscar Gloukh. Nog geen volle ArenA, maar het begin is er. Pasveer hoorde het ook: "Ik doe mijn best, maar weet dat er onvrede is. Het gaat niet zoals we willen en zoals iedereen is gewend van Ajax. Dat doet wel wat met je. Maar als je later hoort dat de fans proberen achter ons en de club te staan, dan wordt duidelijk dat we het met elkaar moeten doen."

Pasveer kwam in 2021 naar Ajax en concludeert dat de selectie toen veel beter was dan op dit moment. En als de keeper afgelopen seizoen vergelijkt met deze, ziet hij een belangrijk verschil: "We hadden in Jordan Henderson een duidelijke leider die de boel bij elkaar hield en neerzette. We missen hem zeker. Hij was gewoon heel belangrijk voor een team met veel jonge spelers. Dat is tekenend voor de situatie waarin we zitten."

'Dat is niet aan mij'

En dan: de situatie rondom Heitinga. Pasveer weet niet wat de spelersgroep ervan vindt, omdat hij 'het niet aan iedereen heeft gevraagd'. Op de vraag of hij de tijd verdient, antwoordt de goalie: "Dat is aan de club en niet aan mij." Daarna benadrukt de man uit Enschede dat er vanuit de club nog niks aan hem is gevraagd.

