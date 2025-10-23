Drama achtervolgt John Heitinga overal waar hij gaat met Ajax. Ook in Londen was het raak. Chelsea droogde Ajax af met 5-1, maar vooral randzaken om die uitslag heen zijn pijnlijk voor de trainer. De fans keerden zich tegen hem en riepen om zijn ontslag. Dat lijkt haast onoverkomelijk na de eerdere uitspraken van technisch directeur Alex Kroes. De vraag lijkt niet meer óf, maar eerder wanneer.

"Ik denk dat de welbekende gifbeker wel leeg moet", zegt John Heitinga na afloop van de zoveelste afgang van Ajax. Het begon hoopvol, het plan van Heitinga leek enigszins te werken, al is een kwartier veel te kort om daar wat over te zeggen. Waar veel meer over te zeggen valt zijn de signalen vanaf de tribunes, die waren glashelder: 'Johnny, rot op!'.

Woorden Alex Kroes

Met die woorden is hij in feite schaakmat gezet door de supporters maar bovenal de man die hem aanstelde: Alex Kroes. De man die in een recent interview met Ajax Life riep dat je als trainer nat zou gaan, als heel de Johan Cruijff ArenA om je ontslag roept. Mocht Heitinga aanblijven, zou dat zijn omdat het speelschema hem gunstig gezind is: Ajax speelt pas op 1 november weer in eigen huis. De bal ligt bij de supporters dankzij Kroes.

Pech dat aan John Heitinga kleeft

Als een schaduw achtervolgt een behoorlijke dosis gedoe de geplaagde trainer op de voet. Lijkt hij eindelijk een systeem te vinden waarin zijn team doet wat hij verlangt, gaat zijn gekozen aanvoerder als een wilde in de fout. Het bleek het startsein van nog een bak stront over Heitinga heen. Het begon met de wissel, Gloukh eruit. Met het oog op de eerdere reactie van de fans op een wissel van die speler, was dat misschien wel de slechtste speler om te wisselen op dat moment. Dan vraag je ook om een reactie.

De optie van analist Wesley Sneijder, Wout Weghorst wisselen, was waarschijnlijk beter geweest. Al was het alleen al maar omdat je dan niet Gloukh wisselt. Weghorst verloor al vrij snel zijn hoofd in de wedstrijd en ging als een malle tekeer op het veld. Gedreven door emoties maar gevangen in een zekere mate van onkunde, was hij een tikkende tijdbom voor Ajax. Normaliter goed, maar niet op deze manier. Zijn gedrag miste verfijning.

In de ArenA werd ook al meermaals oorverdovend hard gefloten tijdens wedstrijden van Ajax. Maar daadwerkelijk op de man spelen deed het publiek nog niet tot nu toe. Het is een zorgwekkende ontwikkeling voor Heitinga. Zondag wacht een loodzwaar duel op bezoek bij FC Twente. Mocht het daar ook volledig uit de klauwen lopen, mocht er daar weer om zijn naam geroepen worden, dan is de ellende bij Ajax volledig compleet.

De trainer kan zijn laatste hoop putten uit het eerste kwartier, waarin het leek alsof hij een formule gevonden had voordat hij door een aantal spelers in de steek werd gelaten.

Laatste strohalm?

Heitinga kan alleen nog maar hopen dat de spelers een wonder verrichten in Enschede en dat de fans zich gedeisd houden. Want bij hen ligt nu de keuze. Gaan zondag verschillende duimen omhoog in het uitvak, zal Heitinga nog blijven. Gaan de duimen stuk voor stuk omlaag, is het de ongelukkige Heitinga die gelyncht zal worden. En dan is het nog maar de vraag of dát nou de oplossing voor Ajax is.