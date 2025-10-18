Bij de La Liga-wedstrijd tussen Real Oviedo en Espanyol van vrijdagavond stonden alle 22 spelers na de aftrap stil. Ze zetten allemaal geen stap. Dat ging zo een halve minuut door. Zelfs bij FC Barcelona, de club die instemde met een wedstrijd in de Verenigde Staten, werd er geprotesteerd.

Het gebaar van Real Oviedo en Espanyol was bedoeld als protest. Barcelona en Villarreal spelen hun competitiewedstrijd op 20 december 2025 in Miami. Da's een plek waar een hoop mensen de Spaanse taal machtig zijn, maar Miami ligt toch echt in de Verenigde Staten en niet in Spanje. Oviedo en Espanyol vinden het ontoelaatbaar dat die pot daar plaatsvindt.

De Spaanse spelersvakbond AFE heeft besloten tot het symbolisch protest bij alle competitiewedstrijden van dit weekend in de hoogste voetbaldivisie (La Liga). De spelers zullen de eerste circa vijftien seconden van de wedstrijd geen bal aanraken.

Buiten beeld

Het protest zal nog wel een staartje krijgen. De Spaanse competitie, LaLiga, besloot om het protest buiten beeld te houden in de uitzendingen. Volgens The Touchline werd het grasveld met spelers pas weer vertoond vanaf de 31e seconde. Tijdens het stilstaande protest werden er alleen beelden uitgezonden van de buitenkant van het stadion.

Even after kick off, the Oviedo and Espanyol players did not move as protest to a La LIga match held in Miami.



It has been censored from all TV broadcasts. pic.twitter.com/Bv2gNAzUPJ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 17, 2025

Zelfs bij Barcelona

Zaterdag speelde FC Barcelona thuis tegen Girona en zelfs bij de thuisploeg werd er geprotesteerd. De eerste vijftien seconden van het duel bleven de spelers van beide ploegen, waaronder Frenkie de Jong en Daley Blind, stilstaan. De Jong gaf tijdens de interlandperiode al aan dat hij het niet eens was met zijn club en hun besluit om een wedstrijd in het buitenland af te werken.

Barca and Girona players stayed still for the first 15 seconds after kickoff in protest of Barca vs. Villarreal taking place in Miami.



(via @samuelmarsden) pic.twitter.com/WmJXlxizq1 — ESPN FC (@ESPNFC) October 18, 2025

Hansi Flick

Ook gezichtsbepalende mensen binnen FC Barcelona verzetten zich tegen de opmerkelijke locatie van het duel tegen Vilarreal. Trainer Hansi Flick van FC Barcelona vindt het maar niets dat de competitiewedstrijd in de Verenigde Staten wordt gespeeld.

Espanyol and Real Oviedo players stopped play for 20 seconds after kickoff to protest LaLiga’s plan to hold Villarreal–Barcelona in Miami.



LaLiga’s reaction? The broadcast only began at the 21st second — skipping the protest entirely.



This was the image shown on the official… pic.twitter.com/4UkwvERANs — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 17, 2025

"Ik begrijp waarom de spelers niet blij zijn. Ik ben ook niet blij", zei de Duitse coach vrijdag op een persconferentie, voorafgaand aan het thuisduel met Girona van zaterdag.

Reis

Volgens Barcelona-voorzitter Joan Laporta biedt de wedstrijd een kans om de Amerikaanse sportmarkt verder te veroveren. De selectie van Barcelona staat kort na de ontmoeting met Villarreal alweer voor een lange reis. Op 7 januari is de Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië. "We kennen de situatie, we respecteren die", aldus de 60-jarige Flick.

In Italië is de competitiewedstrijd tussen AC Milan en Como in februari in Perth in Australië. De UEFA keurde de verzoeken "bij wijze van uitzondering" en "met tegenzin" goed vanwege hiaten in de reglementen op FIFA-niveau. Deze worden herzien.

