Het blijft onrustig rond Memphis Depay in Brazilië. De all-time topscorer van het Nederlands elftal haalt daar de laatste tijd niet alleen het nieuws vanwege zijn spel. Dit keer speelt Depay een hoofdrol in de soap om zijn verblijf.

Depay verscheen al in de Braziliaanse headlines nadat een influencer beweerde dat hij haar zwanger had gemaakt en niets meer van zich liet horen. Deze week liet Lary Simões dat de Nederlander toch contact heeft opgenomen. 'We gaan proberen dit op de beste manier op te lossen', schreef ze.

Nieuwe soap

Maar het ene probleem rond Depay was nog niet voorbij of het andere doemde al op. Vanuit Corinthians kwam het dringende verzoek om van verblijfplaats te wisselen. Depay verblijft namelijk in een nogal dure suite, wat erg op de toch al schrijnende begroting van Corinthians drukt. "Hij moet het hotel verlaten en vertrekken naar een goedkoper huis of appartement", viel te lezen in notulen die UOL Esporte in handen heeft van een vergadering tussen directeur Osmar Stábile en adviseurs.

Corinthians tikt 40.000 euro per maand af voor het hotel waarin Depay verblijft. Ook betalen ze zijn eten en chauffeur. Waar aanvankelijk werd gedacht dat de Nederlander akkoord zou gaan, blijkt dat allerminst het geval. "We spraken met bronnen die contact hebben met Memphis, die tot zijn vertrouwenskring behoren of met zijn personeel samenwerken. Zij zeggen dat hij onder geen beding het hotel zal verlaten", aldus journalist Livia Camillo.

Volgens hem is er sprake van 'tegenstrijdige informatie'. "De ​​een zegt dit, de ander weer iets anders. Maar in de notulen van de vergadering zei Osmar Stabile dat hij Memphis had gevraagd te vertrekken." Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Weer naar Oranje

Ondertussen laat Depay zo nu en dan ook nog zijn voeten spreken. Afgelopen weekeinde maakte hij tegen Grêmio zijn vijfde competitietreffer van dit seizoen. Woensdag ging Depay met 2-1 onderuit tegen RB Bragantino. Volgende week zal hij zich ongetwijfeld weer melden bij het Nederlands elftal, dat twee interlands speelt. Oranje neemt het in de WK-kwalificatie op tegen Polen en Litouwen.

Het Nederlands elftal kan zich plaatsen voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Depay zal daar ongetwijfeld een grote rol in willen spelen. Ook hoop hij zijn doelpuntentotaal verder op te schroeven. De teller staat momenteel op 54 interlandgoals.