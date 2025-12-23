Egypte is de Afrika Cup ternauwernood goed begonnen. In de openingswedstrijd tegen Zimbabwe leek de recordkampioen lange tijd af te stevenen op puntenverlies, maar in blessuretijd stond uitgerekend Mohamed Salah op om zijn land alsnog aan de overwinning te helpen. De superster lag de afgelopen weken in de clinch met Arne Slot, zijn coach bij Liverpool.

Vanaf het eerste fluitsignaal nam Egypte het initiatief. Salah was dreigend en zette ploeggenoten meerdere keren aan het werk, maar het overwicht werd niet omgezet in doelpunten. Sterker nog: na twintig minuten keek Egypte tegen een achterstand aan. Prince Dube verraste de defensie en zette Zimbabwe tegen de verhoudingen in op voorsprong.

Die tik kwam hard aan bij Egypte, dat het even lastig had en zelfs ontsnapte aan een tweede tegentreffer. Na rust herpakten de Farao's zich en werd de druk opgevoerd. De beloning volgde na iets meer dan een uur spelen, toen Omar Marmoush toesloeg en de stand weer in evenwicht bracht.

Salah voorkomt puntverlies voor Egypte

Met de gelijkmaker groeide het geloof bij Egypte, al bleef het moeizaam gaan. Kansen werden gemist en de klok tikte genadeloos door. Het duel leek op een teleurstellend gelijkspel af te stevenen, totdat in de blessuretijd alsnog de bal bij Salah belandde.

De sterspeler bleef koel en werkte de bal al vallend tegen in het doel, tot enorme opluchting van alle Egyptische fans. Zo voorkwam Salah een valse start op het toernooi en bezorgde hij zijn land direct drie belangrijke punten.

Salah onder het vergrootglas

Salah eiste de hoofdrol op bij Egypte op een pikant moment. De aanvaller lag de laatste weken onder een vergrootglas door de aanhoudende discussies over zijn rol bij Liverpool onder trainer Arne Slot. De superster hielp Liverpool vorig jaar nog aan de titel met zijn vele doelpunten, maar dit seizoen belandde hij zelfs op de bank. Daar was hij niet blij mee en daarop besloot hij hard uit te halen naar Slot in de media. Salah werd daarna zelfs eenmalig uit de selectie gezet. Hoewel het bij zijn club dus nog niet wil vlotten dit seizoen, was hij voor zijn land echter direct weer goud waard.

Afrika Cup

In dezelfde groep won Zuid-Afrika eerder op de dag van Angola. Ook titelhouder Marokko begon het toernooi een dag eerder met een overwinning, met onder meer Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine en Noussair Mazraoui in de basis. Voor Egypte wacht nu een duel met Zuid-Afrika.