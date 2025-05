Veelbesproken PSV'er doet bekenning op de platte kar: 'Ik was vijf minuten te laat'

Ismael Saibari werd maandag op de platte kar van PSV geïnterviewd en kreeg daar het compliment dat hij op tijd was voor de rondrit. Maar daar wilde de Marokkaans-Belgische middenvelder niet in mee: "Ik was daar vijf minuten te laat."

Hij moest er heel hard om lachen. Hoe dat nou kon? "Gisteren te lang gefeest", knipoogt de creatieveling, die dit Eredivisie-seizoen goed was voor elf goals en elf assists. Saibari was dit seizoen meermaals te laat en dat leverde hem uiteindelijk een straf op van PSV-trainer Peter Bosz, die hem tegen Arsenal buiten de wedstrijdselectie liet.

Het kwam Saibari op de nodige kritiek te staan. Daar reageert hij nu nog eens op: "Maar weet je wat het is: ik ben ook nog jong, ik maak fouten. Dus ja, ik leer er gewoon van. Om alle grapjes heb ik ook gelachen. Je moet het met een korreltje zout nemen."

Ismael Saibari boort prachtig affiche tegen Arsenal door eigen neus: 'Heb 'm achtergelaten in het hotel' PSV-middenvelder Ismael Saibari heeft een prachtige affiche in de Champions League door zijn eigen neus geboord. De jonge middenvelder zou oorspronkelijk in de basis starten tegen Arsenal, maar kreeg een disciplinaire straf opgelegd van PSV-trainer Peter Bosz. "Ik was er klaar mee", aldus Bosz.

Reactie Peter Bosz

Bosz zei destijds: "Ik was er klaar mee en liet hem in het hotel achter. We hebben verschillende afspraken op een dag. En dan komt hij niet. Iedereen krijgt de kans één keer te laat te komen. Maar dit was niet de eerste keer, niet voor de vijfde keer, maar voor de zoveelste keer." De trainer bevestigde dat Saibari het uitduel tegen Arsenal (2-2) anders wél had gespeeld.

