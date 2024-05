Veelbesproken psychologe Annemieke Zijerveld (Almere City) neemt officieel afscheid

Annemieke Zijerveld zal volgend seizoen niet meer werkzaam zijn bij Almere City. De veelbesproken psychologe heeft via X aangekondigd dat ze de voetballerij voorlopig verlaat.

'Wat een fantastische achtbaan is dit geweest met geweldige herinneringen', begint Zijerveld aan haar statement via X. 'Toen ik twee jaar geleden bij Almere City terechtkwam, had de club het moeilijk in de Keuken Kampioen Divisie. Twee jaar later hebben we een prachtige dertiende plek gehaald in de Eredivisie. Dat zegt genoeg over de spelers waar ik mee gewerkt heb. Echte professionals en de krachtigste strijders die je zal ontmoeten. Het was een voorrecht om tijd met jullie te spenderen. En voor de fans van Almere City. Wow, jullie zijn fantastisch. Ik heb enorm veel respect voor jullie liefde en passie van de club. De spelers zitten als een tattoo in mijn hart. Ik hou van jullie allemaal!'

Wow what a ride it has been and what great memories were made.



When I came to Almere City 2 seasons ago the team was struggling in the First League. Now the team has stayed in the Eredivisie at the beautiful place number 13.



— Annemieke Griffin Zijerveld (@StatuMentis) May 27, 2024

Ophef

Halverwege het vorige seizoen kwam Zijerveld erg groot in het nieuws, toen ze op Radio 1 kritiek uitte richting het beleid van Ajax-coach Maurice Steijn. De psychologe werkte lang samen met zijn assistent Hedwiges Maduro en daarom kreeg ze een vraag over het toenmalige niveau van Ajax. "Ik zie heel zwak leiderschap. Ik zie spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie gebroken jongens. Maar waar het in mijn visie echt fout gaat, is bij de trainer en de staf. Dat gedrag stoort mij het meeste. Gefrustreerd gedrag op de bank, handen voor de ogen slaan en neerslachtig gedrag", waren enkele zinnen die Zijerveld gebruikte om de situatie bij Ajax te omschrijven. Na de ophef rond die uitspraken legde ze tijdelijk haar werk neer.

— NPO Radio 1 (@NPORadio1) October 15, 2023

Reactie Steijn

Steijn werd niet lang na de ophef ontslagen bij Ajax en later sprak hij over de woorden van de psychologe van Almere. Bij Rondo kraakte hij de houding van Zijerveld, maar ook van zijn toenmalig assistent Maduro. "Nou, dat wijf van Almere. Dan zal ik het maar zeggen: Maduro kwam net bij Almere City vandaan en heeft een directe lijn met haar. Ze zei ook dat ze veel contact met hem had. Vervolgens had ze het over het zwakke leiderschap dat ze zag en dat jullie eigenlijk geen idee hadden wat er moest gebeuren, wat vrij makkelijk te herleiden moet zijn naar jouw assistent. Als er één iemand is die je moet vertrouwen in de voetballerij, is het je assistent. "

