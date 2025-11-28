Go Ahead Eagles heeft de Zweedse aanvaller Victor Edvardsen een boete opgelegd na een veelbesproken opstootje tijdens de Europa League-wedstrijd tegen VfB Stuttgart. Daarnaast bood hij ook zijn excuses aan.

Go Ahead Eagles had donderdagavond niets te vertellen in eigen huis. De Duitse tegenstander won gemakkelijk met 4-0 van de club uit Deventer. Voor Stuttgart werd de wedstrijd echter overschaduwd door een incident tussen Edvardsen en Angelo Stiller.

'Ik vind het een beetje triest'

De ingevallen Edvardsen maakte een gebaar over de neus van Stuttgart-speler Stiller, die is geboren met een hazenlip. De middenvelder reageerde fel, waarna beide spelers geel kregen. Na afloop van de wedstrijd reageerde analist Wesley Sneijder vol afschuw bij Ziggo Sport. "Ik vind het een beetje triest. Je moet het laten zien met je kwaliteiten, niet met dit soort maniertjes. Dat is heel fout. Heel fout.", zo vond de recordinternational van het Nederland elftal.

500 euro boete

Edvardsen krijgt nu dus een boete van zijn eigen club. Die bestaat uit een bedrag van 500 euro. "Ik wil sorry zeggen voor mijn gedrag", reageerde de 29-jarige Zweed via zijn club. "Er zijn dingen gezegd en gedaan die niet op het voetbalveld thuishoren. Na de wedstrijd ben ik naar de kleedkamer van Stuttgart gegaan om mijn excuses aan te bieden. Ik heb een voorbeeldrol en zo moet ik me ook gedragen." De 500 euro wordt gebruikt voor de maatschappelijke tak van Go Ahead.

Bij de Duitsers leeft er ook geen kwaad meer. Stuttgart liet weten het incident te laten rusten. "Het gaat voor Go Ahead, net als voor ons, om Europa League-punten. Dus als de emoties hoog oplopen en dan snel weer bedaren, en de scheidsrechter de juiste maatregelen neemt, dan is dat niet zo erg", zei technisch directeur Fabian Wohlgemuth.

