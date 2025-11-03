Scheidsrechter Danny Makkelie liet zich zondag even flink gaan tijdens Sparta - AZ. Hij gaf AZ-verdediger Wouter Goes, die toch al veelbesproken en bekritiseerd is, opzichtig een duw en haalde daarmee alle kranten. Ex-trainer Alfons Groenendijk kan er wel van genieten, zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik vond het wel leuk."

De voormalig voetballer en toptrainer van onder meer Ajax, ADO Den Haag en Willem II zag het incident op Het Kasteel ook gebeuren. Hoewel de kritiek op Makkelie én Goes alleen maar vergroot werd, zat Groenendijk te genieten. "Ik vond het wel leuk", zegt hij in gesprek met deze site. "Die Goes, daar is al zoveel over gezegd. Maar het is wel een winnaar die er staat."

'Kappen nou met die onzin'

Groenendijk snapt de kritiek op het gedrag van de verdediger van AZ. "Iedereen irriteert zich eraan, Makkelie nu kennelijk ook. Die geeft hem een keer een zetje, ik vind het eigenlijk wel leuk om te zien. Dat zo'n scheidsrechter ook zijn emotie even toont. Zo van: 'Kappen nou met die onzin'. Makkelie laat zich op deze manier even gelden, ik heb daar niet zoveel moeite mee."

'Dit zijn rare dingen'

Goes zou er volgens Groenendijk wel goed aan doen om iets aan zijn gedrag te veranderen. "Je kunt wel zeggen dat het typisch Italiaans of Portugees is wat hij doet en dat we daar allemaal van houden, maar dit zijn rare dingen waarmee je jezelf ook uit de markt prijst." Volgens de ex-trainer kan het Goes een mooie transfer kosten, dus.

Besef

"We zagen hem een paar weken geleden ook tegenstanders knijpen. Dat hoort niet in het voetbal thuis en dan krijg je kaarten en schorsingen. Hij is een verdediger die prima 1-op-1 kan spelen en kan opbouwen. Hij heeft de kwaliteiten om de top te halen. Daar moeten we hem eerst op beoordelen. Ik hoop dat dat gedrag verbetert. Dat hij zich gaat beseffen dat hij dit soort dingen helemaal niet nodig heeft."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.