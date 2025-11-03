Danny Makkelie was na het afgelopen voetbalweekend wederom onderwerp van gesprek. De arbiter, die de afgelopen periode fel bekritiseerd werd na wat mindere optredens, gaf Wouter Goes zondag een duw. Ex-arbiter Mario van der Ende begrijpt dat best wel. "Als je twee ruziënde spelers wegduwt, is het ineens wel allemaal goed."

AZ-verdediger Wouter Goes was het hele duel tussen Sparta en AZ al druk in de weer met boomlange spits Tobias Lauritsen. De Noor zag continu de armen van Goes omzich heen geslagen worden. Op een gegeven moment was Danny Makkelie er klaar mee en gaf hij beide spelers een gele kaart.

Duw van Danny Makkelie

Voor Lauritsen was daarmee de kous af, maar Goes bleef doorgaan. Toen besloot Makkelie in te grijpen. Hij stapte naar Goes toe, sprak hem streng aan en gaf een klein duwtje. Volkomen terecht, vond Mario van der Ende. "Het lijkt enorm erg omdat Kees Smit (AZ-speler) Goes wegtrekt, waardoor het een enorme rotduw lijkt, maar dat is het natuurlijk niet", begint de oud-toparbiter. "Hier kan ik me echt niet boos om maken."

Bij Studio Voetbal zei verslaggever Jeroen Stekelenburg: " Officieel mag een scheidsrechter natuurlijk niet aan spelers zitten, maar bij de KNVB vertelden ze ook dat Makkelie weer even mens werd", dat zag Van der Ende ook. "Je hebt een voorbeeldfunctie, maar ik heb zo'n duw in mijn carrière ook regelmatig uitgedeeld", bekent hij. "Vroeger leerde ik dat een corrigerend duwtje of tikje soms goed kan werken zeker toen ik als kind naar de snoeptrommel greep."

'Alles wordt erbij gehaald'

Er werd moord en brand geschreeuwd na deze actie op onder andere sociale media. Maar Van der Ende schaart zich duidelijk achter Makkelie. "Er wordt direct ook weer van alles bij gehaald. Hij zou reageren uit frustratie omdat hij een periode wat minder goed fluit, hij zit bij de politie... zelfs zijn kapsel wordt erbij gehaald", spreekt hij met volle verbazing. "Je moet het niet groter maken dan dat het is!"

Van der Ende vergelijkt het met een andere situatie waarin scheidsrechters soms spelers aanraken. "Het is ook maf: als Makkelie twee ruziënde spelers uit elkaar duwt, dan wordt het wél geaccepteerd. Hij wilde enkel even wat extra attentie opvoeren richting Goes die maar doorging. Bovendien: Pierluigi Collina deed het ook, daar hoorde je nooit iemand over."

