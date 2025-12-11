Er gaan weinig weken voorbij dat het in Nederland niet over AZ-speler Wouter Goes gaat. Na ieder weekend heeft men het wel over de omstreden speler, met zijn gedrag, maniertjes en mentaliteit is hij een opvallende verschijning op de Nederlandse velden. Maar de bondscoach van Jong Oranje, Michael Reiziger, ziet een heel andere speler, zo vertelt hij in de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Wouter Goes is sinds deze zomer aanvoerder bij het Jong Oranje van bondscoach Michael Reiziger. Dat was een opvallende keuze gezien de commotie rondom Goes. Hij is op het veld meedogenloos, irriteert elke tegenstander en kan soms uit emotie nogal eens ontploffen. Vrijwel iedere week gaat het over hem. Reiziger deelt in de podcast van Sportnieuws.nl een ander beeld van de jongeling.

Jaap Stam

"Goes, daar vindt heel de wereld wat van", begint Robert Maaskant over de AZ-verdediger. "Eindelijk hebben we weer een speler die op Jaap Stam lijkt, een killer is. Daarna sloeg het gauw door en werd hij malloot genoemd in zijn gedrag. Heb jij contact met hem als hij wat doet?", vraagt hij.

Reiziger wil eerst iets rechtzetten: "Het is geen Jaap Stam, maar het is zeker ook geen malloot. Wouter is echt een hele leuke jongen", zegt hij. "In het veld ook. Hij is iemand die altijd vol de strijd aan gaat, op de trainingen neemt hij iedereen mee, maar ook in het hotel."

Belangrijke rol in de groep

De rol van Goes gaat voor hem dan ook verder dan alleen de speler die hij is op het veld. "Hij gaat dan in het hotel spelletjes doen en dan nodigt hij zoveel mogelijk jongens uit om mee te doen. Het zijn niet altijd dezelfde, dus hij pakt echt een hele goede rol." Maar hij snapt ook de andere kant van Goes: "Het is wel een winnaar en soms doet hij dan dingen die wij liever niet zien. En daar heb je het dan over."

'Dat gaat hem goed maken'

Volgens Reiziger is het ook helemaal geen jongen die bewust rottigheid op zoekt. Sterker nog, bij hem heeft hij nog nooit wat uitgevroten. Met alle ervaring die Reiziger zelf heeft, wil hij ook niet teveel nadruk leggen op zijn gedrag. "Zo ga ik niet met hem om. Ik heb de gesprekken, ik probeer hem dingen mee te geven. Los daarvan zeg ik altijd tegen hem, je bent wie je bent en hij is een winnaar. En dat moet hij niet kwijtraken, want dat gaat hem goed maken", voorspelt Reiziger.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant bondscoach Michael Reiziger. De oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona spreekt uitgebreid over zijn functie bij Jong Oranje en zijn verdere ambities als trainer in de voetballerij. Hij blikt terug op pijnlijke momenten uit zijn carrière en spreekt over zijn voetballende zoon Gabriel Reiziger.

Ook vertelt hij openhartig over de uitdagingen als bondscoach en bespreekt hij de specifieke gevallen van Luciano Valente en Mexx Meerdink, waar hij afgelopen zomer veel kritiek over kreeg. Ook delen Maaskant en Reiziger tal van anekdotes over de carrière van Reiziger als speler.