Noa Lang moet voorlopig een stap terug doen bij Napoli, maar trainer Antonio Conte ziet duidelijke vooruitgang bij de Nederlander. Hoewel de aanvaller tot nu toe slechts een schamele 78 minuten heeft gespeeld voor de club, heeft de Italiaan vertrouwen. Dinsdagavond staat Lang voor een bijzonder Champions League-treffen, tegen zijn oude werkgever PSV.

In Napels heeft Lang in zijn eerste weken flink moeten aanpoten bij Napoli. Het is dan ook niet verrassend dat het eerste Italiaanse woord dat hij leerde 'stanco' was, wat 'moe' betekent. Conte is louter positief over de markante Nederlander. "Hij is een goede jongen en hij houdt van muziek. Hij is een goede zanger en danser, maar voor mij is het vooral belangrijk dat hij een héél goede speler is", stelt de Italiaanse oefenmeester op de persconferentie in aanloop naar het duel met PSV.

Basisplaats lonkt

Binnen- en buitenlandse media verwachten in het speciale duel met zijn oude werkgever géén basisplaats voor Lang. Tóch denkt Conte dat het binnen de kortste keren kan veranderen. "Hij is aan het groeien op het gebied van tactische ontwikkeling. Bij PSV had hij meer vrijheid. Hij speelde heel aanvallend en kon doen wat hij wilde. Bij ons moet hij iets meer vanuit de discipline spelen, maar hij ontwikkelt zich goed. Ik denk dat hij heel snel een basisplaats kan verwachten."

Hulp van Beukema

Sam Beukema verdedigt dit seizoen óók de clubkleuren van Azzurri, maar speelde de afgelopen twee seizoenen al in de Serie A. Hij probeert Lang dan ook te helpen. "We praten veel met elkaar. Ik denk dat het zeker te maken heeft met het feit dat Noa de taal nog niet spreekt. Hij is dat nog aan het leren, maar het gaat al wel véél beter", vertelt Beukema, die overigens vloeiend Italiaans spreekt, met een grote grijns.

De voormalig verdediger van Go Ahead Eagles en AZ sluit zich aan bij de woorden van de trainer: tactisch móét het beter bij Lang. "Hij moet zich focussen op het tactische gedeelte, dat moet hij nog beter gaan begrijpen", vervolgt Beukema. "Maar ik moet eerlijk zeggen: hij werkt elke dag keihard, bereidt zich elke training goed en laat zien hij écht wil spelen en zijn kans wil grijpen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij binnenkort gaat spelen. Ik hoop voor Noa dinsdagavond al."

Dest gaat 'héél veel eten'

Sergiño Dest kijkt in ieder geval uit naar een directe confrontatie met zijn vriend, met wie hij samen speelde bij zowel PSV als Ajax. Hij weet als geen ander hoe hij het moet aanpakken met Lang. "Ik moet zoveel mogelijk eten, man", zegt Dest. "Veel koolhydraten, dan moet hij achter mij aan rennen en dat betekent dat hij wel aan de bak moet. In de wedstrijd zijn we even geen vrienden."

