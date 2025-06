Ronald Koeman ziet potentiële Oranje-klant in Italië: 'Maar hij heeft grote concurrentie'

Ronald Koeman start tegen Finland en Malta met een nieuwe cyclus met Oranje richting het WK in 2026. De verwachtingen liggen ineens een stuk hoger dan voorheen en de sfeer is goed in de groep, zo vertelt Ronald Koeman op de persconferentie. "Dat goede gevoel geeft ook extra fitheid", legt Koeman uit.

Dat de twee wedstrijden van Spanje nog vers in het geheugen liggen, was al gauw duidelijk bij de persconferentie. Ronald Koeman gaf al gauw aan dat die wedstrijd overduidelijk iets heeft losgemaakt, ook in de selectie. "We spraken vaak met spelers over dat ze hele wedstrijden lang de betere moesten zijn. Als je dat kan laten zien tegen één van de beste landen ter wereld, dan geeft dat vertrouwen."

Hoge verwachtingen

En dat vertrouwen, zorgt er ook voor dat er hoge verwachtingen zijn. "Dat moet eigenlijk de standaard zijn", vond Koeman. "Je kan niet altijd goed voetballen, dat is nou eenmaal zo. Maar een kwartier zoals de eerste tegen Hongarije, zo ondermaats spelen, dat kan niet meer. Dat waren ook momenten op het EK, die beter moesten", bekende de bondscoach.

Tegen Spanje, een voetballend elftal, zag hij dat de arbeid wel beloond werd. "De energie die erin gestopt werd, vooral zonder bal, was veel beter dan we daarvoor deden." Het is voor Koeman dus ook duidelijk: "Je bent aan je stand verplicht eerste te worden in de poule. Maar dat moet je wel eerst maar doen", waarschuwde hij. "Het is misschien juist makkelijker tegen Spanje, omdat niemand daar wat verwacht. Dit zijn andere tegenstanders die ons willen tegenhouden, maar dan moet je wel dezelfde energie hebben."

Kampioenen in het elftal

Een ander vaatje vol met energie waar Koeman uit kan tappen, komt voort uit de spelers die succesvol waren met hun club afgelopen seizoen. Micky van de Ven won de Europa League met Spurs, Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch werden kampioen in Engeland, Noa Lang in Nederland en ook Frenkie de Jong pakte de nodige prijzen met Barcelona. "Dat is wel het prettigst", gaf Koeman aan. "Dat je een goed seizoen hebt gehad met een kampioenschap of grote prijs. Dat geeft vertrouwen."

De bondscoach gaf aan dat het ook zorgt voor extra fitheid. "Het is een gegeven dat als je wint iedereen blij is. Het is nou eenmaal zo als je nederlaag op nederlaag krijgt, je altijd meer blessures zal hebben."

Sam Beukema

Een speler die het bovengemiddeld goed heeft gedaan bij zijn ploeg én in de prijzen is gevallen is Sam Beukema. Hij staat er goed op in Italië en heeft de Coppa gewonnen aldaar. De pech voor een speler als hij, is de grote concurrentie. Daar komt bovenop dat Koeman graag met een vaste groep spelers werkt.

"We kijken heel goed naar hem en hebben hem gevolgd. Een geweldig seizoen met een prijs. Maar hij heeft grote concurrentie. Dat is soms moeilijk voor zulke spelers. Want als je je op deze wijze staande blijft houden en je wint prijzen, dan mag je wel mee in de concurrentie. Maar we hebben eenmaal veel goede centrale verdedigers."