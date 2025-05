Verbazing over Wout Weghorst na zeperd in titelstrijd: 'Hij doet altijd alsof zijn hele familie is omgekomen'

Ajax ging zondag in eigen huis met 3-0 onderuit in eigen huis tegen NEC en daardoor is het gat met PSV nog maar één punt in de strijd om de landstitel. De zeperd maakte veel emoties los bij spits Wout Weghorst. De spits barstte in tranen eruit en dat viel bij Johan Derksen niet goed.

De afgang van Ajax kwam uiteraard ook bij Vandaag Inside ter sprake. Daar was doelman Remko Pasveer de kop van jut bij Derksen en tafelgenoot René van der Gijp, maar ook op de spitspositie heeft de koploper een groot probleem. "Brobbey scoort nooit en Weghorst kun je niet de hele wedstrijd opstellen", vertelt Derksen.

Als presentator Wilfred Genee vervolgens over de tranen bij Weghorst begint, geeft Derksen zijn duidelijke mening over de emotie bij de spits. "Melodramatisch, maar die doet altijd net alsof zijn hele familie is omgekomen als hij verloren heeft", reageert de oud-voetballer op de beelden.

Ook Farioli de pineut

Van der Gijp en Derksen gaan vervolgens ook los op coach Francesco Farioli, die na afloop van de wedstrijd het publiek uitgebreid bedankt door uitbundig te applaudiseren. "Dat is een enorme act. De grootste kutwedstrijd van het jaar en hij gaat klappen!", roept Van der Gijp vol verbazing uit.

Derksen heeft geen goed woord over voor de actie van de Italiaan: "Dit is typisch een Italiaan die de Nederlandse cultuur niet aanvoelt. Het is bijna zelfmoord om daar te gaan klappen terwijl je net met 3-0 verloren hebt."

Titelstrijd

Ajax stond drie speelrondes geleden nog negen punten voor op PSV, maar na nederlagen tegen FC Utrecht en NEC en een gelijkspel tegen Sparta is van die enorme buffer er nog maar één puntje over. De ploeg van Farioli heeft alles nog wel in eigen hand, want bij zeges op FC Groningen en FC Twente is de titel alsnog binnen.

