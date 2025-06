Het WK voor clubteams dreigt overschaduwd te worden door een racismerel. Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger beweert racistisch te zijn bejegend door Gustavo Cabral, de Argentijnse aanvoerder van Pachuca.

De 3-1 overwinning van Real Madrid op Pachuca in de tweede groepswedstrijd van het WK voor clubs werd ontsierd door een schandaal dat de Spaanse sportmedia domineert. Beide spelers vielen in en raakten na het laatste fluitsignaal slaags. De Braziliaanse scheidsrechter Ramon Abatti moest ingrijpen om de gemoederen te bedaren, maar een woedende Rüdiger bleef verhaal halen bij Cabral. De Duitser was duidelijk furieus over iets wat Cabral tijdens de wedstrijd zou hebben gezegd.

Ex-Feyenoorder onder vuur na openlijke ruzie met eigen trainer: 'Ik heb een Turks temperament' Voormalig Feyenoorder Orkun Kokçu raakte tijdens de wedstrijd tegen Auckland City op het WK voor clubs in een verhitte woordenwisseling met zijn trainer Bruno Lage, nadat hij in de 61e minuut werd gewisseld voor Renato Sanches. De middenvelder van Benfica komt terug op zijn actie.

Ruzie gaat verder in spelerstunnel

De scheidsrechter maakte zelf ook een gebaar uit het antiracismeprotocol van de FIFA door zijn armen te kruisen, wat wijst op een mogelijk racistisch incident dat nader onderzoek vereist. In de spelerstunnel zou Rüdiger Cabral opnieuw hebben geconfronteerd en moest hij door teamgenoten en officials in bedwang worden gehouden.

Vriendin van Real Madrid-ster Jude Bellingham steelt de show met uniek topje Real Madrid hoopt op het WK voor clubs zondag op eerherstel na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Al-Hilal. Het Mexicaanse Pachuca is de volgende tegenstander en de vriendin van Real Madrid-ster Jude Bellingham steelt alvast de show in aanloop naar de groepswedstrijd.

Real Madrid-coach Xabi Alonso reageerde op het incident: "Antonio heeft ons verteld wat er is gebeurd en het racismeprotocol zal worden geactiveerd. Er komt een onderzoek. In de kleedkamer heeft Antonio het verhaal bevestigd. Dit soort dingen horen niet thuis in een wedstrijd als deze, nergens. Er is geen plaats voor racisme en wij tolereren het niet. Het team staat achter Rüdiger."

Dader doet alsof zijn neus bloed

Cabral ontkent de beschuldigingen van racisme. "Ik gebruikte een uitdrukking die we in Argentinië vaak gebruiken. De scheidsrechter maakte een gebaar voor racisme, maar daar was geen sprake van. Als je het wilt nakijken, zie je op de video dat ik steeds 'Cagon de mierda, levantate' tegen hem zeg", aldus de hoofdschuldige. Die uitdrukking zou een Argentijnse scheldterm zonder racistische lading zijn.

Doorgedraaide Real Madrid-verdediger krijgt megaschorsing, maar heeft daar opvallend genoeg geen last van Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger heeft een enorme schorsing aan zijn broek gekregen. De Duitser ging volledig door het lint na de verloren bekerfinale van Barcelona en kreeg dan ook een rode kaart. Opvallend genoeg is de kans klein dat Rüdiger ook maar iets gaat merken van de schorsing.

Cabral heeft veel ervaring in de Spaanse competitie, waar hij jarenlang voor Celta de Vigo en Levante speelde. Rüdiger is de laatste tijd betrokken geweest bij verschillende incidenten. Na de bekerfinale tegen Barcelona gooide hij ijs naar de scheidsrechter, waarvoor hij zes wedstrijden geschorst werd.

Beladen thema binnen Real Madrid

Racisme is een gevoelig thema bij Real Madrid. Sterspeler Vinicius Júnior wordt in Spaanse stadions regelmatig racistisch bejegend.