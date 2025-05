Vereerde Arne Slot mist ontmoeting met Sir Alex Ferguson na ingrijpend besluit: 'Hopelijk begrijpen jullie het'

De Nederlandse toptrainer Arne Slot is een mooie persoonlijke award rijker. Hij werd door zijn collega's in de Premier League verkozen tot trainer van het seizoen. Zijn prijs kwam hij niet hoogstpersoonlijk ophalen in Londen; Slot ontbrak namelijk vanwege logische redenen.

De trainer was er niet bij door het enorme drama wat zich voltrok bij de huldiging van Liverpool maandag in eigen stad. Daar raakten mensen gewond bij het vieren van de Premier League-titel. Een 53-jarige man reed in op de feestvierende menigte, met tientallen gewonden tot gevolg. Volgens Engelse media was de man onder invloed van drugs. De politie zegt dat er nog elf mensen in het ziekenhuis liggen, maar dat ze 'goed lijken te herstellen'.

Nederlandse sterren van Liverpool uiten hun medeleven aan slachtoffers na 'hartbrekende tragedie' Een dag na de huldiging van Liverpool gaat het alleen nog maar over het heftige ongeval wat heeft plaatsgevonden. Aanvoerder Virgil van Dijk en ook Cody Gakpo uiten op Instagram hun medeleven met de slachtoffers.

Slot sprak zich in aanloop naar de ceremonie in Londen voor het eerst uit over de situatie. Hij liet gelijk weten niet te komen. "Dit is geen beslissing die ik lichtvaardig heb genomen, maar wel een die ik op zijn plaats acht gezien de ernst van de situatie. Ik hoop dat jullie dat in dit geval begrijpen", stelde de Nederlandse trainer.

Liverpool geeft officieel statement na schokkend incident, politie spreekt van 27 gewonden en 'geen terrorisme' Liverpool heeft met een officieel statement gereageerd op de afschuwelijke gebeurtenissen die zich in de stad voordeden rondom de huldiging van de landskampioen van Engeland. Een auto reed in op de feestende fans en veroorzaakte veel gewonden.

"Voetbal is een sport die gebouwd is op rivaliteit, maar het is ook een grote bron van kameraadschap, vooral op momenten als deze", liet Slot verder weten.

Vereerde Arne Slot

Slot was vanzelfsprekend trots dat hij in de prijzen viel. "Het is zo bijzonder om door je collega-managers te worden gekozen, vooral omdat ik weet hoe ongelooflijk goed degenen zijn die deze prijs eerder hebben gewonnen", zei hij. "Sir Alex, ik kijk ernaar uit u later te ontmoeten om mijn trofee van u in ontvangst te nemen. Ik kijk er ook naar uit om in de toekomst mijn eerste LMA Annual Awards-diner bij te wonen. Nogmaals bedankt voor uw begrip en uw steun."

What a season for Liverpool 🔴🏆



Arne Slot’s Premier League Manager of the Year award wraps up a Reds clean sweep 🥇 pic.twitter.com/O3VHbdpU7R — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 28, 2025

Ook twee voetballers van Liverpool vielen al in de prijzen. Mohamed Salah werd verkozen tot speler van het jaar, terwijl Ryan Gravenberch er vandoor ging met de prijs voor beste talent.

