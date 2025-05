Groot schandaal in Spanje: VAR-audio wekt woede bij Barcelona na El Clásico

De spectaculaire Clásico had alles: spanning, doelpunten én controverses. Wat na afloop echter het meeste losmaakt, is een uitspraak uit de VAR-kamer die bij veel Barça-fans verkeerd valt. De frustratie is groot, want opnieuw voelt de club zich benadeeld door arbitrale beslissingen.

De wedstrijd zelf was een waar spektakelstuk. Real Madrid kwam razendsnel op een 0-2 voorsprong dankzij twee vroege treffers van Kylian Mbappé, maar Barcelona sloeg genadeloos terug. Voor rust stond het al 4-2 na doelpunten van Eric Garcia, Lamine Yamal en tweemaal Raphinha. In de tweede helft maakte Mbappé zijn hattrick compleet en bracht de stand op 4-3, maar verder kwamen de Madrilenen niet.

Barcelona-ster Lamine Yamal lost bijzondere belofte in na gewonnen El Clásico Lamine Yamal was zondagavond niet alleen belangrijk op het veld tijdens de 4-3 overwinning op Real Madrid in El Clásico, maar ook daarbuiten hield hij woord. Na het laatste fluitsignaal zocht hij Thierry Henry op om een eerder gemaakte belofte na te komen.

Afgekeurde treffer zorgt voor nieuwe rel rond de VAR

In de slotseconden leek Fermín López de wedstrijd in het slot te gooien met de 5-3. Het doelpunt werd aanvankelijk goedgekeurd, maar na ingrijpen van de VAR werd scheidsrechter Hernández Hernández naar het scherm geroepen om de beelden zelf te beoordelen. Daarop was handsbal van López te zien, waarna de treffer alsnog werd afgekeurd. Wat extra opviel: tijdens het moment van beoordeling klinkt in de VAR-kamer een stem die opgelucht 'Godzijdank' zegt. Die uitspraak zorgt nu voor flinke ophef in Spanje.

De Spaanse voetbalbond publiceerde het volledige gesprek tussen de officials. Daaruit blijkt dat de VAR het incident aanmeldt bij de hoofdscheidsrechter, die vervolgens bevestigt dat de bal de hand raakt. Kort nadat dit zichtbaar wordt, is op de audio de Spaanse uitspraak 'menos mal' te horen, wat letterlijk 'gelukkig maar' of 'godzijdank' betekent. Die uiting van opluchting wekt bij veel fans de indruk van tevredenheid over de beslissing. De neutraliteit van het VAR-team wordt daardoor breed in twijfel getrokken.

Frenkie de Jong wil 'niet te vroeg juichen' en laakt arbiter ondanks Clásico-zege: 'Straks word ik nog geschorst' Frenkie de Jong kende een bewogen week. Inter was te sterk voor FC Barcelona in de Champions League, maar in La Liga zetten de Catalanen een reuzestap naar de titel door Real Madrid te verslaan. De Nederlandse middenvelder wil echter nog niet op de zaken vooruitlopen.

Barça zet ondanks frustratie om VAR grote stap richting titel

Eerder in de wedstrijd was er al een discutabel moment toen Real-middenvelder Aurélien Tchouaméni de bal in het strafschopgebied tegen zijn hand kreeg na een schot van Ferran Torres. De VAR riep Hernández opnieuw op, maar die weigerde het moment te herzien. Volgens hem zat de arm van Tchouaméni dicht tegen zijn lichaam en was er geen sprake van een overtreding.

De overwinning op aartsrivaal Real Madrid bracht Barcelona dichter bij een vrijwel zekere landstitel, maar de uitgelekte uitspraak uit de VAR-kamer blijft de gemoederen in Spanje bezighouden. Toch zal Barça vooral tevreden zijn dat het, ondanks alle commotie, El Clásico wist te winnen en hard op weg is naar een nieuw kampioenschap.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.