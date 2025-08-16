Als veel koppels de wereld willen laten weten dat ze samen zijn, zetten ze een foto op Instagram. Manchester United-speler Jadon Sancho pakte het echter heel anders aan: hij liet de naam van zijn nieuwe liefje achter zijn oor tatoeëren.

De laatste maanden gingen geruchten de ronde dat Sancho een relatie zou hebben met de Amerikaanse rapper Saweetie. Zo kwam naar buiten dat de rapper, die eigenlijk Diamonté Quiava Valentin Harper heet, prijkte als achtergrondfoto op zijn telefoonscherm. De geruchten zijn nu bevestigt op een wel heel opmerkelijke manier. De voetballer heeft namelijk de tweede naam van de Saweetie achter zijn linkeroor getatoeëerd.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Sancho een plakplaatje laat zetten van een liefde. Tijdens een eerdere relatie zette een naald de tekst 'her only' op zijn hand. Deze werd tijdens de recente sessie in de tattoostudio bedekt met een kleurrijk bloemendesign. Laten we voor Sancho hopen dat hij geen bloemetjes achter zijn linkeroor moet laten zetten.

Saweetie & Jadon Sancho Hit Tattoo Shop, Soccer Star Gets Her Middle Name Inked https://t.co/2IusVpz9v5 pic.twitter.com/0Mp1hmFFTO — TMZ (@TMZ) August 14, 2025

Sancho’s nieuwste tatoeage komt op een moment dat hij steeds dichter bij een vertrek bij Manchester United lijkt te komen. Serie A-club AS Roma is geïnteresseerd in de diensten van de speler. De Italianen zijn aan het onderhandelen over een mogelijke huurdeal met optie tot koop. United wil echter alleen een permanente verkoop van de 25-jarige speler.

Zijspoor

Sancho is bij United op een zijspoor beland en maakt geen deel uit van de plannen van Ruben Amorim op Old Trafford. Zijn problemen in Manchester begonnen nadat hij zijn plek in het team verloor, mede door een publieke aanvaring met voormalig manager Erik ten Hag. De Nederlander had kritiek geuit op Sancho’s trainingsprestaties. Sancho bestempelde die woorden als “volledig onwaar” in een inmiddels verwijderde post op sociale media.

De situatie leidde ertoe dat Ten Hag excuses eiste, maar Sancho weigerde die te maken. Hij speelde daarna niet meer onder de Nederlander en werd na een korte terugkeer bij zijn oude club Borussia Dortmund uitgeleend aan Chelsea.

Chelsea had deze zomer de kans om hem voor 30 miljoen euro definitief vast te leggen, een fractie van de 86 miljoen euro die United vier jaar eerder had betaald. In plaats daarvan kozen ze ervoor om 6 miljoen euro te betalen om de deal te annuleren.

