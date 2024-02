Vermoedelijke opstelling Ajax bij Bodø/Glimt: geen Borna Sosa op linksback

Ajax krijgt het maar niet voor elkaar om een serie wedstrijden goed te spelen en vooral te winnen. Momenteel zit de ploeg weer in een wak, na twee gelijke spelen op rij. In het hoge noorden van Noorwegen wacht vanavond Bodø/Glimt, om het avontuur in de Conference League wel of niet te verlengen. Welke keuzes maakt trainer John van 't Schip?

De trainer van Ajax bekritiseerde een van zijn spelers woensdag nog openlijk op de persconferentie. Ar'Jany Martha moest het flink ontgelden. Hij is ook niet mee naar Bodø voor de return in de Conference League. De linksbackpositie is bij de Amsterdammers een van de pijnpunten.

Geen Borna Sosa

Op linksback heeft Van 't Schip donderdagavond ook al geen ruimte voor Borna Sosa. De Kroaat is wispelturig: de ene week is hij een van de betere op het veld en de andere week zakt hij door de ondergrens. Volgens de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad kiest de trainer tegen Bodø/Glimt voor Devyne Rensch op linksback.

Steven Berghuis en Forbs

In de aanval is er weer ruimte voor Steven Berghuis, die in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff Arena nog diep in blessuretijd de 2-2 maakte. Hij miste vervolgens in het weekend de thuiswedstrijd tegen NEC (2-2). Tegen Bodø/Glimt staat hij wel weer op rechtsbuiten. Op links staat volgens het AD Carlos Forbs. Hij vervangt Jaydon Banel.

Vermoedelijke opstelling Ajax bij Bodø/Glimt

En zo komt het AD tot de volgende vermoedelijke opstelling van Ajax bij Bodø/Glimt: Ramaj, Rensch, Hato, Sutalo, Gooijer; Taylor, Hlynsson, Henderson; Forbs, Brobbey en Berghuis.

Vermoedelijke opstelling Bodø/Glimt

Bij Bodø/Glimt zijn alle ogen weer gericht op Gronbaek. Hij scoorde in Amsterdam nog twee keer. Vermoedelijke opstelling Bodø/Glimt tegen Ajax: Haug, Wembangomo, Moe, Gundersen, Björkan; Saltnes, Berg, Gronbaek; Sorli, Evjen en Hauge.