Waarom deze oud-Feyenoorder tegen Ajax een speciale bril draagt

Omar Elabdellaoui is een bijzondere verschijning bij FK Bodø/Glimt. De Noorse rechtsback draagt namelijk een speciale bril tijdens voetbalwedstrijden.

Elabdellaoui draagt die bril, omdat hij een tijdlang blind was door vuurwerk. Zijn herstel is wonderbaarlijk te noemen.

Waarom Omar Elabdellaoui van FK Bodø/Glimt een speciale bril draagt

Op 31 december 2020 kreeg Elabdellaoui vuurwerk in zijn oog en was hij maandenlang blind. Hij wilde vuurwerk klaarzetten voor later op de avond en kreeg toen een vuurpijl in zijn rechteroog. Bij The Guardian zei hij over de eerste periode: "De eerste dagen waren het ergst. Alles was compleet zwart, ik had plots geen besef meer van tijd en ruimte, het was zo eng en onwerkelijk."

In het ziekenhuis kende Elabdellaoui ook een enorme benauwde periode. "Er waren veel mensen en zoveel lawaai. Stemmen worden zoveel luider als je niet kunt zien. Hoe langer het duurde, hoe banger ik werd. Ik probeerde rustig te blijven, maar had regelmatig paniekaanvallen. Niemand durfde mij te vertellen hoe erg het eruit zag, maar aan hun stemmen hoorde ik dat het niet best was."

Omar Elabdellaoui bij Galatasaray / Getty Images

De inmiddels 32-jarige Noor onderging een enorm lang traject, wat uiteindelijk veertien maanden zou duren. Een heel bekende oogarts, Edward Holland, behandelde hem. Hij noemde de oogwond het zwaarste wat hij in 35 jaar had gezien en gaf de kans dat Elabdellaoui zijn zicht terugkreeg zo'n vijf tot tien procent.

In februari 2021 vertrok hij naar Cincinnati om bij Holland onder behandeling te gaan. In die periode van een half jaar zag hij zijn vrouw en kinderen niet en mocht hij enkel water drinken. Hij onderging elf operaties en kreeg zo zijn zicht weer terug.

Feyenoord

Sinds begin 2022 is Elabdellaoui ook weer profvoetballer. Zijn carrière bracht hem vóór zijn ongeval op veel plekken, waaronder Rotterdam-Zuid. Hij speelde als speler van Manchester City in 2012/2013 op huurbasis bij Feyenoord, waar hij tot zeven wedstrijden kwam onder Ronald Koeman.

Elabdellaoui speelt donderdagavond 15 februari met FK Bodø/Glimt tegen Ajax. De return in de tussenronde van de Conference League staat op donderdag 22 februari op het programma.