Ajax heeft belangrijke speler weer terug voor return tegen Bodo/Glimt

Ajax is met een selectie van 23 spelers afgereisd naar het noorden van Noorwegen om daar donderdag te gaan spelen tegen Bodo/Glimt. Trainer John van 't Schip heeft een belangrijke speler terug.

Ajax moet tegen Bodo/Glimt een 2-2 gelijkspel om zien te zetten in het doorgaan naar de achtste finales van de Conference League. In de Johan Cruijff Arena zwijnde Ajax dankzij twee goals in blessuretijd, waardoor het niet met 2-0 verloor, maar met 2-2 gelijkspeelde. Steven Berghuis maakte toen in de zevende minuut van de blessuretijd de gelijkmaker.

Steven Berghuis

Berghuis miste vervolgens de Eredivisie-wedstrijd tegen NEC, die Ajax ook weer met 2-2 gelijkspeelde. Maar de aanvaller is weer terug in de selectie met Bodo/Glimt en kan dus weer spelen. Aanvoerder Steven Bergwijn is er nog altijd niet bij. Hij is nog steeds geblesseerd. Tegen NEC verving jongeling Jaydon Banel hem op rechtsbuiten, terwijl ook Carlos Forbs daar al weleens speelde.

De selectie van Ajax voor het duel met Bodo/Glimt

Keepers

Diant Ramaj

Gero Rulli

Jay Gorter



Verdedigers

Devyne Rensch

Anton Gaaei

Jorrel Hato

Ahmetcan Kaplan

Borna Sosa

Josip Šutalo

Tristan Gooijer



Middenvelders

Jordan Henderson

Kenneth Taylor

Sivert Mannsverk

Branco van den Boomen

Kian Fitz-Jim

Benjamin Tahirović



Aanvallers

Brian Brobbey

Chuba Akpom

Carlos Forbs

Julian Rijkhoff

Steven Berghuis

Kristian Hlynsson

Jaydon Banel