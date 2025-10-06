Het is maar de vraag of en wanneer bondscoach Ronald Koeman over spits Memphis Depay kan beschikken in deze interlandperiode. De topscorer van het Nederlands elftal zit in de penarie omdat zijn paspoort in gestolen, meldt de KNVB. Daardoor kon hij zijn geplande reis van zijn club Corinthians in Brazilië naar Nederland niet maken.

Memphis Depay sluit op een later moment aan bij het trainingskamp van het Nederlands elftal. De speler heeft laten weten dat zijn paspoort is gestolen, waardoor hij zijn geplande vlucht vanuit Brazilië zondagavond niet heeft kunnen halen. De topscorer aller tijden van Oranje stelt alles in het werk om alsnog zo snel mogelijk af te kunnen reizen naar Nederland. De verwachting is dan ook dat hij op korte termijn alsnog kan aansluiten bij de selectie, meldt de Nederlandse voetbalbond.

Reactie Ronald Koeman

Bondscoach Ronald Koeman: “Dit is vervelend, in de eerste plaats voor Memphis, maar ook voor ons. Je wilt de voorbereiding op een interlandperiode natuurlijk met een complete selectie starten. Tegelijkertijd is er sprake van overmacht. We hopen dat hij inderdaad zo snel mogelijk kan afreizen om zich bij ons in het trainingskamp te voegen.”

Andere spitsen

Nederland speelt donderdag uit bij Malta en zondag thuis tegen Finland. Naast Memphis zijn spitsen Wout Weghorst, Mexx Meerdink en Donyell Malen ook opgeroepen. Memphis was in Brazilië net hersteld van een spierblessure. De spits miste de afgelopen duels van Corinthians, maar keerde vlak voor de interlandperiode weer terug op het veld. Hij speelde zondag een dik kwartier mee in de zege op Mirassol.

Oranje op weg naar WK

Nederland kan zich tegen Malta en Finland officieus plaatsen voor het WK van volgend jaar zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daarvoor moet het zelf twee keer winnen en moet enige concurrent Polen bij Litouwen verliezen. Dan kan Polen alleen op doelsaldo nog langs Oranje.

