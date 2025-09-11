Oud-topvoetballer Frank de Boer (55) geniet van zijn rol als grootvader van drie kleinkinderen. Maar eerlijk is eerlijk: het kan uitputtend zijn om achter drie kleintjes aan te rennen. Wat het des te fijner maakt om ook een stil moment te hebben.

De ex-bondscoach van Oranje is de opa van Saint (zoon van zijn dochter Beau en voetballer Calvin Stengs), Lizzy (dochter van zijn dochter Romy en scheidsrechter Joey Kooi) en Lenny (ook van Romy en Kooij).

De Boer is sinds 2023, na een dienstverband bij Al-Jazira, niet meer actief als trainer in het profvoetbal. Hij stort zich sindsdien mede op het familieleven. Zo verschijnt hij regelmatig in TikTok-video's van onder meer Demi de Boer, de dochter van Franks broer Ronald de Boer. Maar niks van dat alles toen hij zich in Costa del Sol in zijn uppie neervlijde op een strand. "Kleinkinderen weg. Even een momentje voor ons zelf", schrijft De Boer op Instagram. "Héééérlijk, #maarmiszestiekemwelhoor."

Oranje en Ajax

Frank de Boer was in de laatste maanden van 2023 trainer van Al-Jazira. Daarvoor leidde hij Oranje naar de kwartfinale van het EK 2020, dat in 2021 werd gehouden. In 2024 werd hij nog genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Ajax. Uiteindelijk koos de Amsterdamse club voor Francesco Farioli. Die is inmiddels trainer bij FC Porto, waarna de Amsterdamse club koos voor John Heitinga.

Demi de Boer

Demi de Boer, de dochter van ex-topvoetballer Ronald de Boer, en Beau de Boer (de dochter van Ronalds broer Frank) zijn niet alleen nichtjes, maar ook goede vriendinnen. Een verdrietig fragment uit een recente aflevering van Expeditie Robinson (RTL), waar Demi aan deelneemt, zorgt dan ook voor emotie bij Beau.

Demi is niet alleen bekend als de dochter van Ronald, maar ook als de ex-partner van rapper Ronnie Flex, met wie ze samen dochter Rémi Ayoki Plasschaert heeft. Bovendien heeft ze haar bekendheid uitgebreid door haar deelname aan verschillende televisieprogramma's, waaronder Special Forces VIPS en recentelijk Expeditie Robinson. In dat laatste programma had Demi onlangs de hoofdrol tijdens een emotioneel fragment. Lees daar meer over in het artikel hieronder.