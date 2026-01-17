Inmiddels is de Zwitsers-Italiaanse Gianni Infantino tien jaar president van de voetbalbond FIFA. Bij zijn aantreden kondigde hij aan een einde te maken aan de buitensporige bonussen die de bond uitdeelt. Maar voor zichzelf wil hij best een uitzondering maken.

Het inkomen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino is vier keer zo hoog sinds zijn aanstelling in 2016. Dat blijkt uit documenten die door de Franse krant Le Monde zijn ingezien. Infantino verdiende in 2024 ruim 5 miljoen euro. Hij kreeg tien jaar geleden een beginsalaris van 1,28 miljoen euro.

Salaris Infantino

Het salaris van de Zwitserse Italiaan is volgens Le Monde in de loop der jaren fors gegroeid. Sinds 2024 zou het salaris 2,5 miljoen euro bedragen, aangevuld met bonussen en vergoedingen. Infantino kan in 2027 voor de derde keer verkozen worden tot FIFA-voorzitter. Dat zou dan wel zijn laatste termijn zijn.

In de periode 2023-2027 genereert de FIFA naar verwachting een omzet van circa 11 miljard dollar.

Autocraat

Infantino van de FIFA is in de ogen van voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini de voorbije jaren "meer een autocraat geworden". Dat zegt de Fransman in een interview met de Britse krant The Guardian.

Infantino was bij de UEFA van 2009 tot 2015 Platini's vicevoorzitter. "Hij was een goede nummer twee, maar geen goede nummer één", aldus Platini over Infantino. "Hij heeft het uitstekend gedaan bij de UEFA, maar hij heeft één probleem: hij houdt van rijke en machtige mensen, van degenen met geld. Dat is zijn karakter. Zo was hij ook als nummer twee, maar toen was hij nog niet de baas. Helaas is Infantino sinds de coronapandemie steeds meer een autocraat geworden", zei hij.

Donald Trump

In aanloop naar het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico heeft Infantino een nauwe band opgebouwd met de Amerikaanse president Donald Trump en een speciale FIFA-vredesprijs in het leven geroepen. Die is in december ook aan Trump uitgereikt tijdens de lotingsceremonie.

