Quinten Timber heeft een moeilijk jaar achter de rug. Hij raakte geblesseerd, moest zijn aanvoerdersband afstaan en is nog steeds verwikkeld in een moeilijke contractsituatie bij Feyenoord. "Het is voor mij nog helemaal open."

Dat zegt de 24-jarige tegen De Telegraaf op het trainingskamp met Feyenoord in Marbella. "Ook een transfer in deze periode behoort voor mij tot de mogelijkheden.” Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. "Als voetballer wil je jezelf gewoon focussen op het voetbal. Maar natuurlijk gebeuren er dingen van buitenaf en heb je die contractsituatie waar constant over gesproken wordt."

"Ik denk dat alle randzaken rond het voetbal sowieso wel een beetje invloed zullen hebben", zegt de middenvelder. Hij moest in de eerste helft van het seizoen ook ritme vinden na zijn knieblessure. De afleiding van buitenaf hielp daarbij niet meer. "Maar ook dat hoort erbij. Uiteindelijk creëren moeilijke tijden ook karakter.”

'Alle partijen moeten op één lijn zitten'

Het contract van timber loopt aan het einde van dit seizoen af. Hij is nog niet met de club op één lijn gekomen om tot een passende oplossing te komen, om te voorkomen dat hij deze zomer transfervrij de deur uitloopt. "Dat is wel nodig. Alle partijen moeten op één lijn zitten om uiteindelijk een contract te tekenen. Er zijn nog steeds gesprekken gaande, maar de realiteit is wel dat het lang duurt en dat over vijf maanden het seizoen is afgelopen", legt hij uit. "Dus we komen wel dichterbij het mogelijke einde.”

De situatie veroorzaakte de nodige ophef. De supporters van de club maakten zelfs een spandoek met een oproep tot duidelijkheid voor Timber. 'Bijtekenen of vertrekken', was de boodschap. "Ik had het niet zo heftig verwacht", zegt de Feyenoorder over de reacties. "Ik zie het maar zo: blijkbaar willen ze me graag hier houden. Daar ben ik ook dankbaar voor."

"Ze geven om me als speler en ze willen graag dat ik blijf.” Daarom heeft hij geen negatieve gevoelens bij de actie van de fans. "Ik wil altijd het maximale geven voor mijn teamgenoten, voor de club. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Deze situatie verandert daar niks aan.”

Onzekerheid

De keuze laat nog op zich wachten en de toekomst is dus nog altijd onzeker voor Timber. "Als mijn intentie was geweest om niet te verlengen, dan was het ook duidelijk geweest. Dan was het al klaar. Ik heb geweldige jaren hier gehad en ik heb het nog steeds ongelooflijk naar mijn zin hier. Alleen om een contract te verlengen moet je wel op één lijn zitten.”

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.