Feyenoord strompelde richting de winterstop. De Rotterdamse club won maar drie van de vorige elf wedstrijden en staat in de Eredivisie 11 punten achter koploper PSV. Trainer Robin van Persie hijgt momenteel uit in Marbella.

Ook tijdens het trainingskamp van Feyenoord houdt de onrust aan. Maandag bleek dat Van Persie doelman Timon Wellenreuther heeft benoemd tot nieuwe aanvoerder. De 30-jarige Duitser neemt de aanvoerdersband over van Sem Steijn.

Goed recht

Tegenover het AD verklaart Van Persie: "Hij was teleurgesteld en dat is zijn goed recht. Wellenreuther is nu de nummer 1, Hadj Moussa 2 en Read nummer 3 op het lijstje. Moet je altijd spijt hebben van keuzes die anders uitpakken dan je had gehoopt? Het is gewoon niet zo dat ik denk: had ik het maar anders gedaan."

Positief

Een van de verwijten die Van Persie de laatste weken krijgt is dat hij overdreven positief praat over aanpak, prestaties en perspectieven van de club. De voormalig topspits kan dat wel verklaren.

" Bij het stellen van die vraag moet je beseffen dat ik geen journalist ben, maar hoofdtrainer van Feyenoord. Ik zoek altijd aanknopingspunten om door te gaan en zoek de balans om een zo reëel mogelijk beeld te geven, maar wel altijd met perspectief richting de volgende wedstrijd."

Praten

Ook wil hij wel wat kwijt over het moment dat hij na een wedstrijd in gesprek ging met enkele toeschouwers op de tribunes. Het werd een schreeuwpartij van de bezoekers richting Van Persie.

"Ik las ergens dat de ‘grote speler Van Persie’ daar ging staan, maar die is er niet meer. Ik stond daar als trainer. Ik voelde dat ik daar voor onze supporters en voor mijn team moest staan", zo legt hij uit.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.