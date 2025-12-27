Op zaterdag speelt Virgil van Dijk met Liverpool tegen Wolverhampton, de oude club van Diogo Jota, die eerder dit jaar verongelukte. Een dag voor dat beladen duel gaf Van Dijk een groot interview, daarin gaat het ook over de impact van het overlijden van Jota. "Ik was net geland toen ik het telefoontje kreeg, ik zal het nooit vergeten."

Aan het einde van het jaar blikte Van Dijk in The Times uitgebreid terug op het afgelopen jaar, waarin de hoogte- en dieptepunten nog nooit zover uit elkaar lagen. Hij werd kampioen met Liverpool, maar weken later overleed Diogo Jota. "Diogo was altijd degene die anderen motiveerde, die de standaard zette, die wilde luisteren. Als persoon binnen de groep was hij een zeer belangrijke figuur", vertelt Van Dijk. Logischerwijs was zijn verlies een grote klap.

'Het was een schok voor de hele wereld'

Van Dijk vertelt wanneer hij het nieuws kreeg van de dood van Jota. "Ik was net geland in Engeland na een vakantie met mijn familie, toen ik het telefoontje kreeg. Het is iets wat ik nooit zal vergeten. Het was heel moeilijk te verwerken. Het was een schok voor de hele wereld." Als aanvoerder moest Van Dijk niet alleen met zijn eigen gevoelens omgaan, maar ook voor andere mensen zorgen. "In die maanden probeerde ik de beste versie van mijzelf te zijn."

Hij wilde er voor iedereen zijn. "Voor de spelers, voor het team, voor de staf, maar vooral voor Rute, de vrouw van Jota. Je wilt ervoor zorgen dat iedereen het goed maakt, zij, de kinderen en Diogo's ouders, en de club heeft tot nu toe fantastisch werk geleverd. Ik had ook niet anders verwacht, het is een zorgzame club."

'Elke dag word je herinnerd'

Het overlijden is iets dat nog elke dag speelt binnen de club, deelt Van Dijk. "Elke dag word je herinnerd aan wat er is gebeurd, want hij maakt deel uit van ons team en van de club." Van Dijk legt uit hoe zij er als team mee omgaan. " We hebben gesproken met het team en gezegd dat als iemand zijn emoties wil uiten, over hoe hij zich voelt, wij er voor hem zijn en er altijd voor hem zullen zijn. Er zijn momenten dat het moeilijk is, want je blijft Diogo herinneren, of je er op dat moment mee om kunt gaan of niet. Het gaat erom hoe je dan reageert, en de jongens hebben zich uitstekend gedragen."

Ondertussen is Van Dijk, samen met wat oudere spelers, bezig om te kijken hoe Jota elke dag geëerd kan worden bij de club. " We willen natuurlijk zijn nalatenschap eren. Niet alleen de komende een, twee, drie jaar. Hij moet voor altijd herinnerd worden en dat is iets dat we met de club gaan bespreken, hoe we dat kunnen doen.”

Een mooi eerbetoon zit er ook aan te komen tegen Wolves. Voor het eerst sinds zijn overlijden spelen beide clubs waar hij een grote historie heeft, tegen elkaar. Zijn zoontjes zullen als mascottes aan de hand van beide aanvoerders het veld oplopen. Ook wordt er in de 20e minuut altijd 'zijn' liedje gezongen. "We zijn nu op het punt beland, waar ons dat niet meer beïnvloed. Het is aan de fans om het door te zetten, maar op ons heeft het geen invloed meer", stelt hij de supporters gerust.

