Terwijl Arne Slot in zijn grootste crisis als manager zit, won Liverpool krap met 1-0 op bezoek bij Inter in de Champions League. Het duel was extra beladen gezien de rel met sterspeler Mo Salah, die na explosieve woorden richting Slot buiten de selectie werd gelaten. Na de overwinning sprak de Nederlander zijn dank uit richting de meegereisde fans.

In aanloop naar het topduel in San Siro ging het allesbehalve over de wedstrijd tegen Inter. Na de 3-3 in de vaderlandse competitie tegen Leeds United barstte er een bommetje bij Liverpool. Superster Salah voelde zich voor de bus gegooid door Slot. De Egyptenaar begon drie achtereenvolgende duels op de bank, iets wat hij niet gewend is.

Slot reageerde stevig door Salah buiten de selectie te laten. Dat terwijl ook aanvallers Cody Gakpo (geblesseerd) en Federico Chiesa (ziekte) ontbraken. Liverpool vocht zich naar een knap resultaat, na wat geluk met de VAR. De videoscheids fluisterde de hoofdarbiter in dat de ploeg van Slot een penalty moest hebben in de slotfase. Die werd door Dominik Szoboszlai benut, waardoor Liverpool met 1-0 huiswaarts keerde.

Slot dankbaar

"Ook dit keer lieten de spelers een geweldige mentaliteit zien. Deze keer konden we winnen in plaats van te eindigen in een gelijkspel", sprak Slot tegenover Liverpool Echo. "Het is alles wat ik me kan wensen", zei hij over de zege. "De vierde wedstrijd in tien dagen, wat je niet vaak ziet in het voetbal, drie in zeven is al veel."

Slot benoemde het feit dat Liverpool met slechts dertien beschikbare veldspelers met Champions League- en Premier League-ervaring richting Italië afreisde. "Ik kon me niet meer wensen na de tegenslag die we kregen tegen Leeds, terwijl we zoveel meer verdienden."

De meegereisde Liverpool-supporters lieten al vroeg in de wedstrijd hun steun voor Slot blijken met luid gezang. Ook na het laatste fluitsignaal galmde het 'Arne Slot, la, la, la, la' door het San Siro. "Het betekent veel voor mij. Maar ik zei gisteren al dat het niet om mij gaat, maar om het team, en zij waren er voor het team", loofde Slot het uitvak. "Het laat nog maar eens zien dat als het tegenzit of als het moeilijk wordt, we er allemaal voor elkaar zijn en voor elkaar vechten. Dat is wat de fans vandaag lieten zien."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.