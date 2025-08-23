Een bijzonder fragment van topvoetballer Virgil van Dijk gaat het hele internet over. De aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal geeft een duidelijk signaal af tegenover handtekeningenjagers. Hij weigert zijn krabbeltje te zetten.

Daar krijgt hij juist massaal complimenten voor. De opdringerige handtekeningenjagers zijn namelijk geen fans, maar doorverkopers. Een shirtje met de handtekening van Van Dijk levert immers veel geld op.

Op de beelden is te zien hoe hij stopt voor een moeder en een zoon - duidelijk fans - maar weigert zijn krabbeltje te geven aan een volwassen man. "Geen kans", roept de topverdediger. "Waarom dan niet?", vraagt de handtekeningenjager zich af. Van Dijk is stellig: "Omdat je het dan gaat verkopen. Je weet dat je dat gaat doen."

Virgil Van Dijk refusing to sign LFC shirts for the 'resellers' 👏 pic.twitter.com/XmzFRszvcy — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) August 22, 2025

'Geen schaamte'

De situatie lijkt zich af te spelen na afloop van de uitreiking van de PFA Awards. Van Dijk kreeg die avond te horen dat hij is opgenomen in het Elftal van het jaar, net zoals ploeg- en landgenoot Ryan Gravenberch. De beelden hebben inmiddels meer dan een miljoen weergaven op X en gaat ook op Reddit viraal.

"Deze mensen hebben totaal geen schaamte", schrijft iemand in de reacties. "Die jongen aan het eind die hem smeekte, was zielig."

Liverpool

Liverpool is als regerend kampioen begonnen aan de Premier League. De ploeg van trainer Arne Slot pakte vorige week op het nippertje de drie punten in de eerste speelronde. Liverpool won met 4-2, maar tot minuut 88 stond het gelijkspel. Maandag gaan The Reds op bezoek bij Newcastle United.

