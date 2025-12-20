Liverpool heeft met heel veel pijn en moeite het uitduel bij Tottenham Hotspur gewonnen. In een werkelijk krankzinnig duel in Londen gebeurde er van alles en was er een hoofdrol voor Xavi Simons. Een negatieve hoofdrol, want hij benadeelde zijn ploeg met een zware overtreding op Virgil van Dijk.

Simons zal wat uit te leggen hebben na de wedstrijd tegen zijn landgenoot. De oud-PSV'er was in het Premier League-duel véél te laat toen Van Dijk een bal terugspeelde naar zijn keeper Alisson Becker. Onnodig ook, want het gebeurde op een plek waar weinig te halen viel. Simons wilde Van Dijk onder druk zetten, maar stapte per ongeluk achter op diens achillespees/kuit.

A real head loss moment for Xavi Simons 🟥 pic.twitter.com/7DozHojEv6 — ESPN UK (@ESPNUK) December 20, 2025

Scheidsrechter John Brooks toonde in eerste instantie geel, terwijl Van Dijk even de pijn verbeet. Niet veel later kwam de VAR op de lijn en moest Brooks naar de monitor. Daar zag hij met eigen ogen dat hij de situatie niet helemaal goed had ingeschat. De scheids kon niets anders doen dan Simons de rode kaart tonen. Hij kreeg nog een broederlijke knuffel van Van Dijk, al zal Simons daar op dat moment even geen zin in hebben gehad.

Bij Van Dijk bleef het gelukkig alleen bij materiële schade. Op de plek waar de noppen van Simons landden, zat een gat. Hij kon de wedstrijd wel vervolgen. Tottenham moest dat ook, maar wel met een man minder. En daar profiteerde de ploeg van Arne Slot optimaal van.

Goals Liverpool

Na rust kwam het dankzij Alexander Isak op voorsprong. Hij schoot raak nadat kort daarvoor Spurs-aanvoerder Cristian Romero, die de hele wedstrijd bezig leek met ruzieën, de bal inleverde. Nadat Hugo Ekitike enkele minuten later diezelfde Romero aftroefde en de 0-2 binnenkopte, leek het duel gespeeld tegen tien man.

Oliedomme actie aanvoerder

Dat was niet zo. In de 83ste minuut werkte Richarlison plots de 1-2 binnen en ineens leek alles weer mogelijk. Het tiental zette de ploeg van Slot flink onder druk en joeg vol op de gelijkmaker. Daar werd het flink benadeeld door nota bene aanvoerder Romero, die natrapte en zijn tweede gele prent kreeg. Zelfs met negen man kreeg Spurs een goede kans, maar het bleef bij 1-2.

Door de benauwde zege van The Reds stijgt Liverpool naar plek vijf. Voor Spurs zijn de druiven zuur. Zij verdwijnen in de middenmoot van de Engelse competitie.

Net stijgende lijn te pakken

Voor Simons is zijn rode kaart extra zuur omdat hij net de smaak te pakken had. Begin december maakte de Oranje-international zijn eerste voor Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford scoorde hij en gaf hij een assist. Een paar dagen later was Simons ook trefzeker in de Champions League tegen Slavia Praag (3-0 winst).

De vraag is hoe lang Simons geschorst gaat worden. Dit kalenderjaar speelt Tottenham nog uit bij stadgenoot Crystal Palace op 28 december. Op nieuwjaarsdag volgt een nieuwe confrontatie met Brentford. Kortom: Spurs hoeft Londen voorlopig niet uit.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.