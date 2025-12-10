Topvoetballer Xavi Simons kende een stroeve start bij zijn nieuwe club Tottenham Hotspur. Maar inmiddels heeft hij zijn draai gevonden. Dinsdagavond scoorde hij in de Champions League, waardoor de Engelse media erover uit zijn: Simons lijkt los.

In het miljoenenbal speelde Tottenham dinsdagavond tegen Slavia Praag. De Londenaren wisten met 3-0 te winnen in eigen huis. Simons benutte in de 79e een penalty, waardoor hij voor de tweede wedstrijd op rij scoorde. Zaterdag was de 22-jarige topvoetballer ook al trefzeker tegen Brentford, waar hij ook een assist tegen gaf.

'Aanvallende ster'

Na kritische noten aan het begin van het seizoen, heeft de Engenlse media nu betere woorden weggelegd voor Simons. Zo schrijft The Daily Mail dat Tottenham-trainer Thomas Frank vasthield aan zijn succesformatie tegen Brentford, dat betekende dat Simons op zijn favoriete 10-positie stond. " Misschien zien we hem wel uitgroeien tot de aanvallende ster waar Spurs zo naar snakt om het gat op te vullen dat is ontstaan ​​door het vertrek van Heung-Min Son en Harry Kane."

Ook de BBC uit zich positief over het vasthouden aan de basiself door Frank. "Als Frank op zoek is naar vooruitgang, dan zal hij die ook zien in de verbeterde prestaties van Simons in zijn laatste twee wedstrijden. Hij maakte één doelpunt en scoorde er nog één tegen Brentford, gevolgd door nog een belangrijke bijdrage tegen Slavia."

'Ik waardeer zijn werkethiek'

Frank zelf sprak na de wedstrijd ook lovend over de Nederlander. "Hij zorgde voor goede combinaties en ik waardeer zijn werkethiek. Het is cruciaal dat hij heel hard werkt", zo sprak de Deen na afloop van de gewonnen Champions League-wedstrijd.

De Koreaanse oud-sterspeler Heung-Min Son nam voorafgaand aan de wedstrijd afscheid van het Tottenham-publiek. De 33-jarige buitenspeler verliet afgelopen zomer de Londense club en speelt inmiddels in Los Angeles. De Engelse krant The Sun maakte een vergelijking tussen Simons en Son. "Xavi Simons, eveneens een dure aankoop die was aangetrokken om de creativiteit van Son te temperen, besliste de wedstrijd in de slotfase met een zelfversierde penalty."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.